Число рейсов из Москвы на Алтай увеличат в три раза

Авиакомпания S7 с апреля по июнь увеличит рейсов Москва-Горно-Алтайск. Если ранее самолеты летали в столицу и обратно два раза в неделю, то с лета рейсы будут совершаться ежедневно, сообщает interfax.ru .

Число рейсов будет увеличиваться постепенно.

Со 2 апреля самолеты будут летать по маршруту три раза в неделю. «Ранее выполнялось два рейса в неделю — в четверг и воскресенье, теперь добавили вылеты по вторникам», — уточнили в аэропорту.

С 27 апреля добавят рейс по субботам. В мае число вылетов увеличится до пяти в неделю. С июня перевозки будут осуществляться ежедневно.

Борт прибывает из Москвы в Горно-Алтайск в 09:00 по местному времени, вылетает в столицу в 10:05.

Ранее сообщалось, что число вылетов из Барнаула в Москву также увеличится. С июня в список утренних вылетов в Москву добавится рейс авиакомпании «ИрАэро» с вылетом в 6 часов. А «Аэрофлот» увеличит частоту вечерних рейсов в Москву до пяти раз в неделю