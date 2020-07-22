Планирование отдыха — самое энергозатратное дело. Где поселиться, когда лучше лететь, на чем сэкономить и от чего лучше отказаться — эти вопросы волнуют многих туристов. Когда бюджет ограничен, экономить приходится на всем. Рассказываем, как построить отдых мечты без лишних затрат и нервов.

Совет 1. Выбирайте отель не на первой линии

В разы сократить бюджет позволит правильный выбор отеля. Гостиницы, которые располагаются не у кромки воды, а немного дальше от моря, стоят значительно дешевле. Пробуждение под шум прибоя многие с легкость меняют на лишнюю пару дней отдыха. А гостиницу лучше подобрать в 5−10 минутах ходьбы от пляжа.

Совет 2. Планируйте маршрут дома

Дороже всегда обходятся спонтанные поездки, чем спланированные. Если найти время для планирования перед отъездом, то можно оптимизировать бюджет на питание и на развлечения. Мониторинг поможет узнать, какие интересные места работают бесплатно и где можно поесть два блюда по цене одного.

Фотограф , турист СС0

Совет 3. Передвигаться на общественном транспорте

Такси — это, конечно, хорошо, но не когда бюджет ограничен. Добираться из аэропорта или передвигаться по городу лучше на общественном транспорте. В современном мире это не доставит каких-либо проблем, существует множество приложений, в которых можно составить маршрут. Да и сарафанное радио никто не отменял.

Совет 4. Отказаться от сувенирной продукции

Покупка магнитика на холодильник стала традиционным обрядом отпуска. Друзья, родственники и знакомые с нетерпением ждут заветный сувенир. Но опытные путешественники советуют отказаться от дорогих магнитов или статуэток и заменить их отправлением открытки по почте. Стоят они недорого, а в век электронных возможностей взывают бурю эмоций.

Туристы. СС0

Совет 5. Не покупать воду в бутылках

Летний отдых не обойдется без дополнительной траты на воду. Жара и жажда непременно заставят вас потратить определенное количество денег. Но эти расходы можно с легкостью исключить. Для этого достаточно только всегда иметь при себе бутылочку и пополнять ее в питьевых фонтанах, отелях и ресторанах.

А еще воду берут из дома. Но во многих странах не рекомендуется пить из водопровода, поэтому ее предварительно кипятят и остужают.

Совет 6. Рассчитывайте бюджет на день

Делить бюджет на каждый день поездки — это отличная привычка. Она позволит не выходить за рамки определенной суммы. Опытные туристы советуют фиксировать каждую трату в блокнот, чтобы случайно не забыть.

Кредитная карта. Открытые источники

Совет 7. Отказ от кредитки

Кредитная карта дает ложное ощущение, что в путешествии вы можете позволить себе очень много. Однако же, платить за мимолетные удовольствия придется из собственного кошелька, причем с процентами, если просрочить выплату.

Совет 8. Подключаться к бесплатному Wi-Fi

Отказаться от мобильного интернета — сложно. Но в путешествиях это не такая уж и большая проблема. Подключаться можно к бесплатному Wi-Fi в общественных местах, кафе, отелях и музеях.

Но следует помнить, что лучше не заходить в интернет-банкинг и ввозить платежные данные при незащищенном подключении.

Турист. СС0

Совет 9. Не питаться рядом с достопримечательностями

Места общепита рядом с известными всем туристам достопримечательностями безжалостно поднимают цены в меню. Иногда достаточно отойти от центральной улицы на пару кварталов, и ценник упадет в среднем на 30−50%.

Совет 10. Путешествуйте налегке

Чаще всего, в отпуск люди набирают с собой огромный чемодан с вещами. И в большинстве случаев он оказывается лишь проблемой. Берите с собой только самое необходимое, чтобы не сдавать сумку в багажное отделение и дополнительно его не оплачивать. К тому же, не будет никакой угрозы потерять свои вещи и испортить этим настроение.