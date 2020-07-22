Совет 1. Выбирайте отель не на первой линии
В разы сократить бюджет позволит правильный выбор отеля. Гостиницы, которые располагаются не у кромки воды, а немного дальше от моря, стоят значительно дешевле. Пробуждение под шум прибоя многие с легкость меняют на лишнюю пару дней отдыха. А гостиницу лучше подобрать в 5−10 минутах ходьбы от пляжа.
Совет 2. Планируйте маршрут дома
Дороже всегда обходятся спонтанные поездки, чем спланированные. Если найти время для планирования перед отъездом, то можно оптимизировать бюджет на питание и на развлечения. Мониторинг поможет узнать, какие интересные места работают бесплатно и где можно поесть два блюда по цене одного.
Совет 3. Передвигаться на общественном транспорте
Такси — это, конечно, хорошо, но не когда бюджет ограничен. Добираться из аэропорта или передвигаться по городу лучше на общественном транспорте. В современном мире это не доставит каких-либо проблем, существует множество приложений, в которых можно составить маршрут. Да и сарафанное радио никто не отменял.
Совет 4. Отказаться от сувенирной продукции
Покупка магнитика на холодильник стала традиционным обрядом отпуска. Друзья, родственники и знакомые с нетерпением ждут заветный сувенир. Но опытные путешественники советуют отказаться от дорогих магнитов или статуэток и заменить их отправлением открытки по почте. Стоят они недорого, а в век электронных возможностей взывают бурю эмоций.
Совет 5. Не покупать воду в бутылках
Летний отдых не обойдется без дополнительной траты на воду. Жара и жажда непременно заставят вас потратить определенное количество денег. Но эти расходы можно с легкостью исключить. Для этого достаточно только всегда иметь при себе бутылочку и пополнять ее в питьевых фонтанах, отелях и ресторанах.
А еще воду берут из дома. Но во многих странах не рекомендуется пить из водопровода, поэтому ее предварительно кипятят и остужают.
Совет 6. Рассчитывайте бюджет на день
Делить бюджет на каждый день поездки — это отличная привычка. Она позволит не выходить за рамки определенной суммы. Опытные туристы советуют фиксировать каждую трату в блокнот, чтобы случайно не забыть.
Совет 7. Отказ от кредитки
Кредитная карта дает ложное ощущение, что в путешествии вы можете позволить себе очень много. Однако же, платить за мимолетные удовольствия придется из собственного кошелька, причем с процентами, если просрочить выплату.
Совет 8. Подключаться к бесплатному Wi-Fi
Отказаться от мобильного интернета — сложно. Но в путешествиях это не такая уж и большая проблема. Подключаться можно к бесплатному Wi-Fi в общественных местах, кафе, отелях и музеях.
Но следует помнить, что лучше не заходить в интернет-банкинг и ввозить платежные данные при незащищенном подключении.
Совет 9. Не питаться рядом с достопримечательностями
Места общепита рядом с известными всем туристам достопримечательностями безжалостно поднимают цены в меню. Иногда достаточно отойти от центральной улицы на пару кварталов, и ценник упадет в среднем на 30−50%.
Совет 10. Путешествуйте налегке
Чаще всего, в отпуск люди набирают с собой огромный чемодан с вещами. И в большинстве случаев он оказывается лишь проблемой. Берите с собой только самое необходимое, чтобы не сдавать сумку в багажное отделение и дополнительно его не оплачивать. К тому же, не будет никакой угрозы потерять свои вещи и испортить этим настроение.