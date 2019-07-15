Полный список адресов, где можно купить электронный льготный проездной в Барнауле

С 15 июля в Барнауле начинаются продажи электронных проездных льготных билетов по стоимости 330 рублей. Их можно приобрести в 49 отделениях «Почты России». Бумажные проездные с августа прекращают свое действие.

Оформить и пополнить льготную транспортную карту можно в 49 отделениях почтовой связи Барнаула по адресам:

проспект Ленина , 54;

54; проспект Калинина , 10;

10; улица Октябрят , 29;

29; улица Взлетная , 2к;

2к; улица Балтийская , 16;

16; улица Гоголя , 185;

185; улица Смирнова , 92;

92; проспект Ленина , 112;

112; проспект Ленина , 69;

69; улица Сиреневая , 3б;

3б; улица Гущина , 165;

165; улица Кутузова , 177;

177; улица Германа Титова , 17;

17; улица Молодежная , 68;

68; проспект Ленина , 142;

142; проспект Комсомольский , 110;

110; улица Северо-Западная , 240;

240; поселок Борзовая Заимка , улица Радужная , 20;

улица Радужная 20; улица Пушкина , 68

68 улица Попова , 51;

51; улица Змеиногорский тракт , 8;

8; улица Малиновая 1-я , 58;

58; проспект Социалистический , 69;

69; улица Антона Петрова , 144;

144; улица Георгия Исакова , 113е;

113е; улица Новороссийская , 9;

9; улица Островского , 31;

31; улица Юрина , 241;

241; улица Никитина , 28;

28; улица Павловский тракт , 132;

132; улица Взлетная , 41;

41; улица Власихинская , 67;

67; улица Солнечная Поляна , 15б;

15б; улица Попова , 121;

121; улица Георгия Исакова , 266;

266; улица Гущина , 154;

154; улица Бабуркина , 12;

12; улица Энтузиастов , 28б;

28б; улица Малахова , 128;

128; улица Попова , 186;

186; поселок Бельмесево , улица Молодежная , 46;

улица Молодежная 46; село Власиха , улица Мамонтова , 56;

улица Мамонтова 56; село Гоньба , улица Октября , 30а;

улица Октября 30а; село Лебяжье , улица Центральная , 65а;

улица Центральная 65а; рабочий поселок Южный , улица Чайковского , 16;

улица Чайковского 16; поселок Центральный , улица Мира , 5;

улица Мира 5; микрорайон Затон , пер. Почтовый , 3;

пер. Почтовый 3; поселок Научный Городок , улица Научный городок , 9;

улица Научный городок 9; микрорайон Новосиликатный , улица Новосибирская , 32.

В мэрии Барнаула обращают внимание: покупателю льготной карты нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки.

При оформлении и выдаче льготной карты осуществляется ее первая активация (пополнение) путем внесения на счет 330 рублей.

Далее баланс карты нужно будет пополнять на эту же сумму на календарный месяц, в котором пользователь планирует совершать поездки.

Телефон для справок: (3852) 55−75−43 (МУП «Центртранс»).