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Полный список адресов, где можно купить электронный льготный проездной в Барнауле

С 15 июля в Барнауле начинаются продажи электронных проездных льготных билетов по стоимости 330 рублей. Их можно приобрести в 49 отделениях «Почты России». Бумажные проездные с августа прекращают свое действие.

Развитие городского транспорта.
Развитие городского транспорта.
Михаил Хаустов

Оформить и пополнить льготную транспортную карту можно в 49 отделениях почтовой связи Барнаула по адресам:

  • проспект Ленина, 54;
  • проспект Калинина, 10;
  • улица Октябрят, 29;
  • улица Взлетная, 2к;
  • улица Балтийская, 16;
  • улица Гоголя, 185;
  • улица Смирнова, 92;
  • проспект Ленина, 112;
  • проспект Ленина, 69;
  • улица Сиреневая, 3б;
  • улица Гущина, 165;
  • улица Кутузова, 177;
  • улица Германа Титова, 17;
  • улица Молодежная, 68;
  • проспект Ленина, 142;
  • проспект Комсомольский, 110;
  • улица Северо-Западная, 240;
  • поселок Борзовая Заимка, улица Радужная, 20;
  • улица Пушкина, 68
  • улица Попова, 51;
  • улица Змеиногорский тракт, 8;
  • улица Малиновая 1-я, 58;
  • проспект Социалистический, 69;
  • улица Антона Петрова, 144;
  • улица Георгия Исакова, 113е;
  • улица Новороссийская, 9;
  • улица Островского, 31;
  • улица Юрина, 241;
  • улица Никитина, 28;
  • улица Павловский тракт, 132;
  • улица Взлетная, 41;
  • улица Власихинская, 67;
  • улица Солнечная Поляна, 15б;
  • улица Попова, 121;
  • улица Георгия Исакова, 266;
  • улица Гущина, 154;
  • улица Бабуркина, 12;
  • улица Энтузиастов, 28б;
  • улица Малахова, 128;
  • улица Попова, 186;
  • поселок Бельмесево, улица Молодежная, 46;
  • село Власиха, улица Мамонтова, 56;
  • село Гоньба, улица Октября, 30а;
  • село Лебяжье, улица Центральная, 65а;
  • рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 16;
  • поселок Центральный, улица Мира, 5;
  • микрорайон Затон, пер. Почтовый, 3;
  • поселок Научный Городок, улица Научный городок, 9;
  • микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 32.

В мэрии Барнаула обращают внимание: покупателю льготной карты нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки.

При оформлении и выдаче льготной карты осуществляется ее первая активация (пополнение) путем внесения на счет 330 рублей.

Далее баланс карты нужно будет пополнять на эту же сумму на календарный месяц, в котором пользователь планирует совершать поездки.

Телефон для справок: (3852) 55−75−43 (МУП «Центртранс»).

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