Полномочия по ведению информационного ресурса бухгалтерской отчетности с 2020 года возложены на ФНС России

С 2020 года на Федеральную налоговую службу возлагаются полномочия по ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

Этот ресурс представляет собой общедоступную базу данных годовой бухгалтерской отчетности организаций, раскрывающую текущие тренды их финансового состояния, развития регионов и секторов экономики.

В нем будет содержаться информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций за последние 5 лет, начиная с отчетности за 2019 год. Состав сведений, концентрируемых в ресурсе, существенно расширен: всем заинтересованным пользователям, помимо самой бухгалтерской отчетности, будут доступны пояснения к ней, а также аудиторские заключения, если отчетность подлежит обязательному аудиту.