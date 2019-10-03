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Полномочия по ведению информационного ресурса бухгалтерской отчетности с 2020 года возложены на ФНС России

С 2020 года на Федеральную налоговую службу возлагаются полномочия по ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

Бухгалтер.
Бухгалтер.
Источник: GettyImages

Этот ресурс представляет собой общедоступную базу данных годовой бухгалтерской отчетности организаций, раскрывающую текущие тренды их финансового состояния, развития регионов и секторов экономики.

В нем будет содержаться информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций за последние 5 лет, начиная с отчетности за 2019 год. Состав сведений, концентрируемых в ресурсе, существенно расширен: всем заинтересованным пользователям, помимо самой бухгалтерской отчетности, будут доступны пояснения к ней, а также аудиторские заключения, если отчетность подлежит обязательному аудиту.

Также, в соответствии с ФЗ № 402 от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», с 1 января 2020 года отменена обязанность представлять бухгалтерскую отчетность в Росстат. Вся годовая бухгалтерская отчетность должна представляется в налоговые органы в электронном виде через операторов электронного документооборота.

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