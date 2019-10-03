Полномочия по ведению информационного ресурса бухгалтерской отчетности с 2020 года возложены на ФНС России

Этот ресурс представляет собой общедоступную базу данных годовой бухгалтерской отчетности организаций, раскрывающую текущие тренды их финансового состояния, развития регионов и секторов экономики.
В нем будет содержаться информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций за последние 5 лет, начиная с отчетности за 2019 год. Состав сведений, концентрируемых в ресурсе, существенно расширен: всем заинтересованным пользователям, помимо самой бухгалтерской отчетности, будут доступны пояснения к ней, а также аудиторские заключения, если отчетность подлежит обязательному аудиту.
Также, в соответствии с ФЗ № 402