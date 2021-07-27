Поло в биографии Глеба Фетисова. Представители России впервые приняли участие в Polo Rider Cup

Мастера элитного вида спорта — конного поло — провели свое крупнейшее соревнование в поместье Шантийи (Франция). На международном турнире Polo Rider Cup ежегодно выступают сильнейшие поло-клубы мира. В этом году на главный приз претендовали 12 клубов из разных стран. Впервые в этих состязаниях приняли участие российские спортсмены — команда Московского Поло Клуба. В ее состав вошли Михаил Родзянко, Глеб Фетисов и два французских игрока — Симон Завалета и Эдуард Пан.

Михаил Родзянко , Глеб Фетисов , Симон Завалета и Эдуард Пан. Московский Поло Клуб

Первый турнир по конному поло в Шантийи прошёл по инициативе барона Ротшильда в 1920 году, что положило начало традиции. Сегодня Polo Club of Chantilly ежегодно организует на своих живописных полях самые престижные соревнования по этому виду спорта. Здесь также расположен знаменитый ипподром, где проводятся легендарные скачки, турниры по конкуру и, конечно, конному поло.

Конное поло. Московский Поло Клуб

Для Московского Поло Клуба турнир в Шантийи — первые международные соревнования такого высокого уровня, но несмотря на это его команда составила серьёзную конкуренцию соперникам и была близка к победе. Так, в субботу, 12 июня 2021, состоялась ее встреча с командой Hamburger Polo Club. Игра завершилась с результатом 9 — 11 в пользу соперников россиян, 2 из 9 забитых командой московского клуба гола принадлежат ее капитану и директору клуба Михаилу Родзянко. Также за московский клуб играют российский бизнесмен Глеб Фетисов, в биографии которого спорт занимает немаловажное место, и французы Симон Завалета и Эдуард Пан.