Половина пресервов из сельди небезопасна, признало Роскачество

Роскачество проверило пресервы из сельди и признало 52% продукции небезопасной. Об этом сообщает ТАСС .

Роскачество проверило основные 19 марок пресервов из сельди — их доля на рынке составляет 80%. Товары закупали в популярных торговых сетях Москвы «Ашан», «Лента», «Верный» и онлайн-гипермаркете «Перекресток Впрок». 10 из них оказались небезопасны для потребителей.

Больше всего нарушений установлено по микробиологическим показателям. Так, в пресервах пяти марок одновременно обнаружили превышение по содержанию микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжи и плесень. Это селедка «А'море» (Санкт-Петербург), «Марти» (Чувашская Республика), «Океан» (Санкт-Петербург), «О'Кей» (Санкт-Петербург) и Vici (Калининградская область).

Недопустимое содержание КМАФАнМ и дрожжей обнаружены в продукции «Тесей» (Москва). В селедке «Каждый день» (Санкт-Петербург) и Leor (Белоруссия) — только по содержанию микроорганизмов. Еще в двух марках: «Русское море» (Белоруссия) и Delicatesse de Mare — по наличию дрожжей.

Эксперты считают, что причины нарушений — несоблюдение санитарных норм и технологий изготовления на производстве, нарушение режима хранения товара в магазине и во время транспортировки.

Употребление таких пресервов может привести к пищевым расстройствам, объяснили в Роскачестве.