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Полпред и председатель Сибирского Сбербанка провели рабочую встречу

Сегодня, 12 августа, в Новосибирске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном Округе Сергей Меняйло и председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина в ходе рабочей встречи обсудили промежуточные итоги господдержки предприятий на территории СФО, а также возможности банка в поддержке «зелёных» проектов, в частности сортировки и утилизации твёрдых коммунальных отходов.

Встреча Татьяны Галкиной и Сергея Меняйло.
Встреча Татьяны Галкиной и Сергея Меняйло.
Фото представлено ПАО Сбербанк

Татьяна Галкина,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Мы в Сбербанке твердо убеждены в том, что забота об экологии напрямую влияет на качество жизни, экономическое благополучие и уровень управления, именно поэтому бизнес должен быть социально-ориентированным. Очень важно, что наши инициативы в области ESG-инвестиций, когда компании сами вносят свой вклад в улучшение экологической ситуации, получают полную поддержку со стороны органов власти, партнеров, жителей регионов Сибири.

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина
Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина

Первая ключевая государственная программа кредитования по ставке 0% была запущена 8 апреля 2020 года, вторая — льготное кредитование под 2%, с 1 июня. По состоянию на август Сибирский банк выдал корпоративным клиентам 11,6 тыс. кредитов под 0% и 2%, общая сумма достигла отметки в 20 млрд. рублей.

По ряду направлений уже разработаны «дорожные карты», содержащие конкретные направления сотрудничества, исходя из потребностей территорий. Также Сибирским банком было предложено несколько проектов, ориентированных на улучшение экологической обстановки.

Сергей Меняйло,
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском Федеральном Округе:

Конечная цель проводимой реформы по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами — повысить качество жизни граждан, снизив до минимума экологический вред окружающей среде". Этапы решения этой задачи до 2024 года прописаны в национальном проекте «Экология» и отражены в соответствующих региональных программах.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном Округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном Округе Сергей Меняйло

Кроме того, повестка встречи включила в себя обсуждение вопросов сотрудничества в части совместных цифровых проектов.

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