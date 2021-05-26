Наверное, сейчас почти не осталось тех, кто совсем не пользуется банковскими картами и мобильными приложениями, установленными на смартфонах или планшетах . Вот и пенсии все больше и больше людей предпочитают получать на банковскую карту, и сложно найти в этом нечто удивительное. Взять, например, Сбербанк: перечисление на карту происходит очень быстро, сумму или баланс банковской карты можно всегда посмотреть в «Сбебанк Онлайн» на компьютере или смартфоне. Удобно, не так ли? Но это еще не все: получать пенсию в Сбербанке — не только удобно, но и привносит дополнительные возможности.

Специально для тех, кто получает пенсию на банковскую карту, Сибирский банк Сбербанка запустил акцию «Получай пенсию через Сбербанк», которая стартовала 11 мая! Оформите перечисление пенсии на банковскую карту Мир «Социальная» Сбербанка, получите хотя бы одно зачисление пенсии на эту карту, зарегистрируйтесь в Акции и воспользуйтесь возможностью стать обладателем одного из призов в размере 1000 рублей!

Если Вы еще не получаете пенсию на карту Мир «Социальная» Сбербанка, то у вас есть возможность выполнить условия Акции до 11 июля, а значит, еще есть время для оформления карты Мир «Социальная» Сбербанка.

Чтобы претендовать на приз, достаточно пройти несколько шагов:

Шаг 1. Оформите карту МИР «Социальная» в любом отделении Сбербанка, а затем переведите на нее начисление своей пенсии через консультанта Сбербанка по работе с Пенсионным Фондом Российской Федерации в точке Пенсионного фонда Российской Федерации или через консультанта Сбербанка по работе с Пенсионным Фондом Российской Федерации в точке Многофункционального центра на территории проведения Акции. Если у вас уже есть такая действующая банковская карта, то оформите начисление пенсии на нее.

Шаг 2. Получите как минимум одно зачисление пенсии на эту банковскую карту.

Шаг 3. Зарегистрируйтесь в качестве участника Акции, заполнив заявление на участие в Акции и согласие на обработку персональных данных у консультанта Сбербанка по работе с Пенсионным фондом Российской Федерации в точке Пенсионного фонда Российской Федерации или Многофункционального центра на территории проведения Акции.

340 участников станут обладателями приза в размере 1000 рублей, которые поступят — куда? Разумеется, тоже на карту Мир «Социальная» Сбербанка.

Победителей определят с 12 июля по 10 сентября 2021 года включительно. Вручение призов — с 11 по 30 сентября 2021 г. включительно.

Смартфон — это «умный» телефон (от двух английских слов smart — «умный» и phone — «телефон»), который объединил в себе функции обычного сотового телефона для связи и персонального компьютера.

Планшетный компьютер, или электронный планшет — собирательное понятие, включающее различные типы электронных устройств с сенсорным экраном, позволяющим управлять компьютерными программами, через прикосновение пальцами к объектам программы на экране.

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