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Получение банковской гарантии — новая услуга от «Юркомп» для участников закупок

«Юркомп» запустил новую услугу — получение банковской гарантии. Она дополняет комплекс услуг для поставщиков, которые компания оказывает с 2019 года.

Получение банковской гарантии – новая услуга.
Получение банковской гарантии – новая услуга.
Архив компании «Юркомп»
1
Банковская гарантия — что это?

Банковская гарантия — это соглашение, по которому банк (гарант) обещает выплатить долг поставщика (принципала) заказчику (бенефициару), если поставщик не выполнит своих обязательств. Она используется для обеспечения заявки, исполнения контракта и гарантийных обязательств.

Банковская гарантия набирает популярность, поскольку для обеспечения обязательств ее использовать выгоднее, чем искать инвесторов или поручителей, а также изымать из оборота сумму залога. В 2020 году банки выдали на 20% больше гарантий, чем в предыдущем.

2
Что входит в услугу

Наш специалист занимается оформлением заявок в банки, готовит пакет документов для банков. Далее он проводит мониторинг предложений банков, оценивает их выгоду и помогает клиенту принять окончательное решение. В завершение специалист проверяет банковскую гарантию на соответствие требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ.

3
Преимущества
  • Клиент экономит время на оформлении документов и заявок.
  • Специалисты консультируют по выбору наилучшего варианта и страхуют от ошибок, неверных решений.
  • «Юркомп» обеспечивает клиенту выбор низкой процентной ставки расчета комиссии (1−2,5%).
4
Стоимость

Для клиентов услуга предоставляется бесплатно, оплачивается только комиссия банку.

Оставить заявку на услугу можно на нашем сайте.

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