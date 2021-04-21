Банковская гарантия — это соглашение, по которому банк (гарант) обещает выплатить долг поставщика (принципала) заказчику (бенефициару), если поставщик не выполнит своих обязательств. Она используется для обеспечения заявки, исполнения контракта и гарантийных обязательств.
Банковская гарантия набирает популярность, поскольку для обеспечения обязательств ее использовать выгоднее, чем искать инвесторов или поручителей, а также изымать из оборота сумму залога. В 2020 году банки выдали на 20% больше гарантий, чем в предыдущем.
Наш специалист занимается оформлением заявок в банки, готовит пакет документов для банков. Далее он проводит мониторинг предложений банков, оценивает их выгоду и помогает клиенту принять окончательное решение. В завершение специалист проверяет банковскую гарантию на соответствие требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ.
- Клиент экономит время на оформлении документов и заявок.
- Специалисты консультируют по выбору наилучшего варианта и страхуют от ошибок, неверных решений.
- «Юркомп» обеспечивает клиенту выбор низкой процентной ставки расчета комиссии (1−2,5%).
Для клиентов услуга предоставляется бесплатно, оплачивается только комиссия банку.
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