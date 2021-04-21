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Банковская гарантия — что это?

Банковская гарантия — это соглашение, по которому банк (гарант) обещает выплатить долг поставщика (принципала) заказчику (бенефициару), если поставщик не выполнит своих обязательств. Она используется для обеспечения заявки, исполнения контракта и гарантийных обязательств.

Банковская гарантия набирает популярность, поскольку для обеспечения обязательств ее использовать выгоднее, чем искать инвесторов или поручителей, а также изымать из оборота сумму залога. В 2020 году банки выдали на 20% больше гарантий, чем в предыдущем.