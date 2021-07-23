Получи подарок и прекрасное настроение!

Погода радует теплом и солнышком — чем не повод сходить в парк аттракционов и порадовать себя и своих близких. Семейный парк развлечений «Солнечный ветер» приглашает в гости!

Вас ожидают акции и розыгрыши, цветущие клумбы и фотозоны, вкусные угощения в кафе и, конечно, катание на разнообразных аттракционах! На территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.

Опять — 25!

Приглашаем всех принять участие в сладком розыгрыше — в этом году парк «Солнечный ветер» празднует 25-летний юбилей! И в честь этого события мы проведём розыгрыш 25 сладких призов для наших гостей.

Юбилейный торт ООО Оператор

Первые победители уже определены случайным образом 19 июля в инстаграмм-аккаунте парка @solnechnyi.veter. В розыгрыше участвовали гости парка, которые посетили аттракционы с 12 по 18 июля. Сладкие призы ждут обладателей обладателей карт с номерами:

143543 148242 144013 131622 143452 111437 151886 116961 140191 112536 134517 144058 143500 143469 150579 97198 150214 144012 150278 143503 144067 110194 101621 150574 151829

Проверьте номер своей карты, возможно именно вы стали победителем!

Но это еще не все! Объявляем новый розыгрыш сладких подарков: «Опять — 25!»

⠀Как принять участие:

Приходите в парк на неделе с 19 по 25 июля

Катайтесь на любых аттракционах

И уже в следующий понедельник 26 июля мы выберем 25 владельцев карт , которые получат сладкие призы!

⠀Чтобы получить приз — победитель должен прийти в парк и предъявить карту гостя, номер которой был указан в списке 25-ти победителей.

Парк , аттракционы. ООО «Оператор»

Катаемся по будням за 80 рублей!

Парк «Солнечный ветер» продолжает радовать своих гостей не только атмосферой праздника и веселья, но и выгодными предложениями. Успевайте прокатиться на аттракционах с выгодой! Осталась последняя неделя акции «Любимый аттракцион всего за 80 рублей!» С 26 по 30 июля приходите в парк и катайтесь на аттракционе «Самолеты» с выгодой.

Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!

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