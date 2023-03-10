Пользователи новой социальной сети VMIRE смогут авторизовываться с помощью «Мобильного ID»

Пользователей новой российской социальной сети VMIRE билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») обеспечил возможностью авторизации через сервис Mobile ID (Мобильный ID), это позволяет сделать доступ к аккаунту удобным и безопасным.

Девушка со смартфоном. Фото: freepik, автор yanalya.