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Пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» сообщают о сбое

Пользователи «Сбербанк Онлайн» испытывают сложности с работой сервиса, свидетельствуют данные интернет-ресурса Downdetector по отслеживанию работы популярных интернет-ресурсов, сообщает ТАСС.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться в понедельник утром, 26 августа. Большинство пользователей (70%) сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.

По информации сервиса, сбои наблюдаются в основном в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе, пишет bfm.ru.

О причинах сбоя пока информации нет.

Ранее Сбербанк Онлайн признали самым удобным приложением.

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