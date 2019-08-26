Пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» сообщают о сбое

Пользователи «Сбербанк Онлайн» испытывают сложности с работой сервиса, свидетельствуют данные интернет-ресурса Downdetector по отслеживанию работы популярных интернет-ресурсов, сообщает ТАСС .

Неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться в понедельник утром, 26 августа. Большинство пользователей (70%) сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.

По информации сервиса, сбои наблюдаются в основном в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе, пишет bfm.ru.

О причинах сбоя пока информации нет.

Ранее Сбербанк Онлайн признали самым удобным приложением.