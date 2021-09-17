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Пользователи Tele2 сохранят файлы в облаке «Tele2 Диск»

Tele2 запускает облачный сервис для хранения информации «Tele2 Диск». Теперь клиенты компании могут создавать, хранить и переносить контакты, фотографии и другую важную информацию на удобном ресурсе.

Tele2 запускает облачный сервис для хранения информации «Tele2 Диск».
Tele2 запускает облачный сервис для хранения информации «Tele2 Диск».
Источник фото: архив компании Tele2.

С новым облачным сервисом «Tele2 Диск» клиенты оператора могут смогут создавать, хранить и переносить резервные копии контактов, фотографий, музыки и других мультимедийных файлов. Пользователи ресурса могут быть уверены в сохранности данных: они надежно защищены паролем, зашифрованы и доступны только клиенту в любое время и с любого его устройства. Нередко доступ к файлам нужен одновременно со смартфона, планшета и компьютера. Сервис позволяет синхронизировать данные сразу с нескольких устройств. Можно настроить автоматическое копирование: все новые фотографии, видеофайлы и контакты будут отправляться с устройства на «Tele2 Диск».

Преимущество «Tele2 Диск» в сравнении с другими файловыми хостингами в том, что пользователь может хранить контакты независимо от операционной системы гаджета, настроенных учетных записей, установленных приложений и других факторов. Например, если человек удаляет из смартфона почтовый аккаунт, то могут исчезнуть все контакты, созданные в период, когда он был установлен. Также при поломке телефона есть риски потерять все контакты из адресной книги. Хранение данных в независимом облаке позволит быстро восстановить их в любой момент.

Другое важное преимущество — пользователи могут платить за хранение информации в облаке только в те дни, когда это потребуется, а не за месяц целиком. Чтобы воспользоваться новым облачным хранилищем клиенту оператора необходимо скачать приложение «Tele2 Диск» в App Store или Google Play, либо пройти по ссылке disk.tele2.ru.

Объем облачного хранилища составляет 350 Гб. Пользователи могут протестировать и оценить преимущества нового сервиса, он будет доступен бесплатно первые 7 дней, далее стоимость составит 4 рубля в сутки за хранение контактов, 11 рублей в сутки — за размещение любых других файлов.

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