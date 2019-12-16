Поможем найти ответ на важный вопрос

В подразделениях Алтайского филиала Россети Сибирь проходят встречи со студентами и школьниками. В регионе реализуется традиционная профориентационная кампания «Неделя Россети Сибирь», направленная на привлечение в отрасль талантливых, одаренных и целеустремленных молодых людей.

Форматы встреч разнообразны: экскурсии на подстанции, презентации, круглые столы, визиты энергетиков в учебные заведения. К настоящему моменту специалисты филиала уже побывали в Алтайском государственном колледже, Бийском государственном колледже, Благовещенском строительном техникуме, Рубцовском аграрно-промышленном техникуме.

Школьников больше привлекают экскурсии. На прошлой неделе старшеклассники барнаульского лицея 125 побывали на подстанции «Юго-Западная». Ребята увидели, как устроен энергообъект, который снабжает электроэнергией значительную часть прогрессивного Индустриального района краевой столицы. Для ребят такая экскурсия очень значима, ведь именно сейчас перед ними стоит главный вопрос: «Кем быть?». А энергетики с большим энтузиазмом помогают найти на него ответ.

Неделя компании «Россети Сибирь» направлена на встречи с учащимися общеобразовательных школ, высших и средних профессиональных учебных заведений. Общение с профессиональными энергетиками позволяет лучше узнать профессию и выбрать направление по душе

В течение ноября и декабря для школьников и студентов будут открыты двери всех подразделений Россети Сибирь в Алтайском крае. До конца года планируется провести 40 экскурсий для школьников и около 10 для студентов вузов и ссузов Алтайского края. Многие сотрудники компании сегодня вспоминают, что именно после такой встречи и они когда-то приняли решение навсегда связать свою судьбу с энергетикой.

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).