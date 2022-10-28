Психологически сложному началу новой рабочей недели в понедельник посвящено огромное количество народного творчества — анекдотов, шуток и мемов, а психологи дают разные советы о том, как с этим лучше справиться. Мы попробовали прислушаться к специалистам и сделать свои понедельники более приятными (спойлер — без чужой помощи не обошлось).

Пережить понедельник — советы психологов

После отдыха на выходных, порой очень бурного, в начале рабочей недели чувствуешь себя кусочком пазла, который попал не в ту коробку — встроиться в рабочий график бывает очень трудно.

Однако барнаульский психолог Максим Панов отмечает: есть несколько способов, как облегчить понедельник:

Равномерно распределять свою работу по дням недели. Тогда задания не будут накапливаться и переходить на следующую неделю. Сохранять режим сна на выходных и избегать активных воскресений. Лучше провести этот день за спокойным отдыхом , а вечером уделить время подготовке к началу рабочей недели. Перестать «накручивать» себя тяжёлым понедельником. Ведь дело не в дне недели , а в нашем отношении к навалившемуся объему работы. Не планировать на понедельник выполнение ответственных поручений , если есть такая возможность. Устроить себе небольшой праздник в начале рабочей недели. Сделать то , что обычно делают в пятницу и в выходные — сходить в кино или ресторан , пройтись по магазинам , погулять с друзьями после работы. Да даже просто посмотреть классный фильм дома с семьей. Тогда изменится и отношение к понедельнику , и вы будете ждать его с приятным предвкушением.

Что ж, попробуем применить некоторые советы на практике.

Утро начинается не с кофе

Новая неделя у многих начинается отнюдь не с хорошего настроения и улыбок. Этому, пожалуй, есть место только в рекламе кофе. Это там ранним утром бодрые, радостные и доброжелательные люди улыбаются друг другу, а мир вообще прекрасен. У меня же, как, полагаю, и у многих моих соотечественников, первые мгновения наступившего трудового дня начинается с борьбы. Борьбы со своими веками.

Верный кот. Валерий Цветков

Открыть глаза порой действительно тяжело. Хорошо, что в этой борьбе у меня есть союзники — 12 будильников, установленные с интервалом в 5−10 минут. А если они потерпят поражение в этой битве — что, кстати, бывало не один раз — то на выручку придет верный кот. Он вечно голоден с утра, сколько бы еды я ему ни оставил вечером. И под громогласное и протяжное «МЯУ», мои глаза открываются — день начался.

Хорошо, если получилось проснуться вовремя — можно даже приготовить себе поесть, выпить кофе, почитать последние новости и со спокойной душой уходить на работу. К сожалению, так бывает, ой, как не всегда. Порой только и успеваешь одеться-умыться да покормить кота — и уже нужно бежать на работу.

Многие узнают себя в ситуации, когда встать и пойти куда-то еще не означает проснуться. Мне вот для полного включения в рабочий ритм всегда нужен кофе. И в этот раз я забежал во «Вкусно и точка», чтобы купить себе вожделенный напиток. Точнее, просто взять вожделенный напиток. А что? Как абонент Tele2 имею на это полное право.

Для полного включения в рабочий ритм всегда нужен кофе. Фото Анны Зайковой

Дело в «Понедельниках Tele2» — так называется акция, когда каждый понедельник клиенты оператора могут воспользоваться подарками и бонусами от партнеров акции. Просто так — достаточно пользоваться «симкой» оператора. Даже действий каких-то сложных совершать не приходится, чтобы получить подарок — заходите в приложение «Мой Tele2» и там активируете QR-код — его потом нужно показать на кассе. Кстати, не забудьте прихватить еще чизбургер или наггетсы. Представляете, они тоже бесплатные для абонентов Tele2. Это очень хорошая новость — потому что, конечно же, я не успел позавтракать. Пока ожидал свой бесплатный заказ, подумал, что можно теперь несколько понедельников подряд в принципе просыпаться на полчаса позже и не тратить время на приготовление завтрака.

Фишка «Понедельников Tele2» в том, что устроить такой маленький праздник можно не один раз. Акция продлится аж до 21 ноября. Так что успевайте.

Перекусив за столиком в кафе, начинаю продумывать предстоящий день. А далее в программе дня — наш прекрасный барнаульский общественный транспорт: ведь до работы еще нужно добраться. И вот, будучи практически придавленным к стеклу в автобусе другими такими же «радостными» и «одухотворенными» людьми, я добираюсь до места назначения.

Саму работу описывать не стану. Сидячая работа за компьютером многолика — на моем месте можно представить и бухгалтера, и программиста, и какого-нибудь менеджера. Суть от этого сильно не изменится.

Вечером мир всегда прекрасней

Впрочем, так или иначе, рабочий день близится к концу и нужно придумать, что делать дальше. С содроганием вспоминаю сегодняшнее утро и думаю — нет, на общественном транспорте домой не поеду, уж лучше на такси. Пусть и в пробках, но зато с комфортом. Вспоминаю про акцию «Понедельники Tele2». Можно ж получить скидку в 50 руб. на поездку Яндекс.Go. Тоже приятный бонус. Поехали.

Можно получить скидку на поездку Яндекс.Go. Фото Анны Зайковой

Попадаю домой и вспоминаю совет психолога — устроить небольшой праздник. Сказано — сделано. Wink, например, предлагает бесплатно посмотреть какое-нибудь рейтинговое кино или новинку проката. Тоже, кстати, в рамках акции «Понедельники от Tele2». Только не забудьте промокод активировать через мобильное предложение оператора. На душе сразу становится как-то тепло и уютно.

И да, все-таки советы психолога работают — понедельники вполне себе можно полюбить. Особенно, когда в начале рабочей недели можно получить целых три подарка. А через неделю повторить — и получить еще три. Кстати, за весь период действия акции «Понедельники Tele2» можно воспользоваться предложениями 10 партнеров. Впрочем, лучше самим все изучить внимательно и выбрать то, что по вкусу.

Валерий Цветков