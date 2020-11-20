Понять и раздеть. Как и за сколько стилисты преображают барнаульцев

Услуги стилистов набирают популярность не только в столице, но и в регионах. Барнаульские эксперты не сидят без работы даже в пандемию. Они уверены: одежда говорит о нас гораздо больше, чем кажется. А хорошо выглядеть можно и нужно вне зависимости от бюджета. О чем шепчут рубашки и джинсы и сколько стоит вывернуть гардероб наизнанку — узнал altapress.ru.

Учиться у лучших

Первые стилисты появились в Барнауле примерно в 2015 году, когда само название профессии еще требовало пояснения. Но, несмотря на тогдашнюю непопулярность сферы, некоторые увлеченные девушки все же вставали на путь познания моды — затратный как эмоционально, так и финансово.

Большинство будущих повелителей принтов и фактур учились напрямую у требовательных гуру. Таких, например, как Александр Рогов — известнейший столичный мастер. У него прошла курс жительница Барнаула Елена Галкина.

Елена Галкина,

стилист:

Двухнедельное обучение в Москве стоило 60 тыс. рублей. Прежде чем поступить, нужно было пройти собеседование с Роговым. Я очень волновалась, но все оказалось не так страшно. На курсе были ребята разного уровня. Знания давались базовые. Думаю, они не были для меня принципиально новыми (давно занималась стилизацией съемок), но за время учебы я получила главное — вдохновение. К тому же встретить своего кумира — незабываемый момент!

Другой, самый распространенный среди барнаульских специалистов вариант образования — дистанционный. Востребованные стилисты часто создают авторские программы, которые можно освоить онлайн. Некоторые счастливчики могут и вовсе выиграть бесплатное обучение.

Стилисты в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Еще один способ стать грамотнее в сфере моды — пойти в школу стиля. В краевой столице есть одна — имени Надежды Сотниковой. Женщина начала свой путь в Барнауле с открытия имидж-агентства. Затем училась в Лондоне, сейчас живет в Сочи. Но ее дело продолжает процветать и в родном городе.

Тихо отсидеться за партой в этой школе точно не получится, от домашней работы тоже не скрыться.

Анна Сопова,

персональный стилист , куратор «Школы стиля Надежды Сотнитковой» в Барнауле:

Первый поток был набран в 2018 году, когда стало понятно, что люди хотят живого, а не виртуального контакта. Большая часть занятий состоит из работы с клиентами на базе ТЦ Galaxy.

Любой желающий оставляет заявку и получает бесплатное шопинг-сопровождение стилиста. Ученик работает с клиентом при мне, чтобы можно было отследить и исправить ошибки.

Также практика состоит из работы с цветом с помощью специальных инструментов: драпировок, карты-палитры. Теоретический блок тоже объемный, он состоит из видеоуроков. Полный курс занимает три-четыре месяца, в зависимости от темпа группы. В каждой по пять-шесть человек. Занятия проводятся раз в неделю. Стоимость обучения — 42 тыс. рублей.

Спикеры утверждают, что без образования стать стилистом, конечно, можно, но путь в моду станет гораздо длиннее. На учебе студент знакомится с базовыми знаниями и принципами, которые применимы к каждому человеку.

Стилисты в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Ничего , кроме практики

Стилисты-новички раскручиваются в соцсетях. Эффективнее всего Instagram, ведь выбирают модного советника по портфолио. Как рассказывают спикеры, первые клиенты появляются через полгода. А пока очередь из желающих вытряхнуть из своего гардероба все ненужное еще не выстроилась, новоиспеченные шоперы тренируются на своих близких.

Мария Куляхтина,

персональный стилист:

Я приходила в магазин с кем-то из своих друзей, родственников. Анализировала их внешность вживую и по фотографиям: фигура, цвет глаз, волос, кожи и т. д. Затем давала рекомендации по выбору одежды. Получившиеся образы выкладывала в свои соцсети. Самое приятное — блеск в глазах человека. Видеть разницу между «было» и «стало». Это ощущение — выше всех похвал.

Страсть к переменам

Удостовериться в необходимости скорой модной помощи легко — нужно лишь понять, комфортно ли находиться в собственной одежде. Если она ощущается не «родной» второй кожей, а шкурой, которую хочется поскорее сбросить, гардероб пора спасать. Причем дело тут именно во внутренних ощущениях, а не во внешней сочетаемости вещей.

«Допустим, женщина ходит в леопардовом платье и леопардовых лосинах. Завершается этот комплект леопардовыми сапогами. Если дама прекрасно себя чувствует в этом наряде, никаких проблем с одеждой у нее нет», — говорит стилист Елена Галкина.

Работа стилистов в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Барнаульские фэшн-проводники утверждают: к ним приходят за функциональным, «работающим» гардеробом — вещами, которые способны подчеркнуть статус и характер владельца. А главное — быть удобными и подходящими под любую ситуацию. Порой человек обращается к стилисту с желанием выйти из прежнего образа, миновать уже пройденный этап.

Мария Куляхтина,

персональный стилист:

Среди моих клиенток была молодая актриса с очень миловидной внешностью: невысокий рост, пухлые губы, щеки, большие глаза. Когда-то она снималась в детских фильмах. Чтобы девушка воспринималась в глазах зрителей и режиссеров взрослой, получала новые предложения о съемках, мы подобрали строгие вещи — пиджаки, юбки, каблуки. Думаю, это сработало.

Бывает, что жизнь настолько изменилась, что шкаф превратился в сплошное «нечего надеть».

Работа стилистов в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Татьяна Кузнецова,

стилист:

Женщины в декрете — отдельный тип клиентов, с которыми нужно работать очень аккуратно. Они нередко потеряны в плане стиля, не знают, куда двигаться и что подбирать. А при выходе на работу спустя долгое время оказывается, что ничего подходящего в гардеробе нет.

По словам спикеров, чаще всего к стилистам обращаются женщины-карьеристки в возрасте 25−35 лет, у которых нет времени самостоятельно подбирать гардероб. Поэтому они препоручают эту непростую задачу мастеру.

Татьяна Кузнецова,

стилист:

Беда многих — стиль casual всегда, везде и в любом возрасте. Например, взрослая работающая женщина носит рваные джинсы и обтягивающие футболки с персонажами мультфильмов. Следить за трендами необязательно, но быть актуальным и современным просто необходимо. Но некоторые, казалось бы, старомодные вещи, например узкие джинсы, можно обыграть, сочетая с модными oversize-фасонами. Иногда спасти любимую вещь может ателье.

Работа стилистов в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Пока одни стилисты работают только с дамами, другие, наоборот, специализируются на преображении сильного пола.

Оксана Таскаева,

стилист:

Время нахождения мужчины в торговом центре — 20 минут. За этот период можно подобрать ему не только брюки, но и пальто, кардиган и что-нибудь еще. Если женщины щепетильно и долго выбирают даже одну вещь, мужчины берут сразу и не сомневаются.

Средний возраст клиента платежеспособный — 35−40 лет. Задачи разные — от подбора комплекта на мероприятие до полной смены стиля. Часто бывает так, что у мужчины меняется статус и должность, а гардероб за ними не успевает.

Работа стилистов в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Сокровища , дорогие и не очень

Стандартный пакет услуг стилиста состоит из нескольких позиций. Можно использовать их отдельно, но для кардинального преображения нужен комплексный подход. Каждый этап занимает от двух до пяти часов, так что «уложить» преображение в один день не получится.

Примерные цены на услуги стилиста в Барнауле — Разбор гардероба — 4 тыс. рублей. — Шопинг-сопровождение — 5 тыс. рублей. — Составление образов — 4 тыс. рублей. — Определение колорита — 2 тыс. рублей.

Все эти задачи в период пандемии легко перешли в онлайн-режим. Но, несмотря на это, клиентов стало меньше. Если раньше стилист мог брать по одному клиенту ежедневно, то теперь свободных дней прибавилось. Многие считают, что работу личным шопером можно только совмещать с основной, как хобби.

Работа стилистов в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Также мастера моды дают экспресс-консультации. Клиент присылает фото вещи, в которой сомневается, и получает совет профессионала.

Еще одна популярная услуга, которой часто пользуются люди бизнеса, — создание капсульного гардероба. Такого, где все вещи «дружат» друг с другом и переходят из сезона в сезон, не принуждая хозяина покупать новую одежду регулярно.

У некоторых барнаульских стилистов «капсула» стоит 50 тыс. рублей. Покупка недешевая, но беспроигрышная и долгоиграющая, ведь грамотно подобранные вещи служат далеко не один год.

Работа стилистов в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Подбирать образы с помощником — не значит идти в люкс. Барнаульские стилисты чаще всего одевают клиентов в привычных всем масс-маркетах, ведь правит шопингом заказчик, а точнее — его пожелания и бюджет на покупки. Иногда это 15 тыс. рублей, а иногда 150.

В каких магазинах барнаульские стилисты одевают клиентов: — Mango — Zara — H&M — Stradivarius — Le81 — Apparel — Bazioni — Сударь Также эксперты рекомендуют выбирать вещи в премиум линейках масс-маркет брендов.

Часто у шопинг-мастеров есть персональные скидки, которые любезно предоставляются клиенту. Правда, сотрудничают со стилистами не крупные сетевые бренды, а небольшие шоурумы.

Эксперты уверяют: найти сокровища хорошего качества и фасона можно в магазине любого ценового сегмента. Нужно только откопать клад.

Работа стилистов в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Помогает в этом как раз личный шопер. Его задача не заставить клиента потратить деньги на очередную кофточку, а познакомить с новым собой. Ведь бывают случаи, когда на покупки есть целый ноль рублей, однако это не отменяет преображение. Посмотреть на себя в зеркало в новом образе можно бесплатно. А покупать наряд или нет — выбор каждого человека.