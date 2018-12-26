Популярные бренды одежды. Список модных брендов одежды

Сегодня в мире существует бесчисленное количество компаний, которые занимаются изготовлением и продажей брендовой одежды . Почти каждая страна может похвастаться широким списком известных имен в фэшн-индустрии. Мы подобрали для вас известные бренды одежды из разных уголков мира. Мы раскроем главную тайну каждого из них: в чем заключается секрет огромного успеха?

1. Moschino

Франко Москино — всемирно известный итальянский модельер, который обладал невероятным чувством юмора и верой в лучшее. Его стиль, полный иронии и провокации, стал олицетворением неподчинения классическим канонам моды.

В 60-х он поступил в Академию изящных искусств и понял, что его судьба — быть художником. И даже будучи уже именитым кутюрье он с уверенностью утверждал, что не видит разницы между картинами и его одеждой. Отличие состоит только в том, что полотна натягивают на рамы, а вещи на тело человека.

Талант молодого мастера сразу заметили несколько модных домов и предложили сотрудничество. Одним из таких стала марка CADETTE, которая пригласила к себе Москино работать над коллекциями.

В 1983 году Франко Москино создает собственную модную марку. Спустя год, он выпускает первую линейку одежды и далее делает это с завидной регулярностью. Коллекции дизайнера предлагали взглянуть на стандарты моды с другого ракурса. Линия «CHEAP&CHIC» («дешево и шикарно») стала визитной карточкой бренда и завоевала любовь модников по всему миру. Франко Москино в своей работе не избегал стандартных форм одежды. Он наполнял их нестандартными деталями, которые меняли её до неузнаваемости. Оригинальные пуговицы, юмористические слоганы, банты, элементы в форме сердца, объемные помпоны, аксессуары из плюшевых игрушек — всё это сформировало уникальный стиль марки Moschino.

В 80-х, Франко познакомился с Росселлой Джардини. Именно она заняла должность креативного директора компании, после неожиданной смерти кутюрье в 1994 году.

Модный дом Moschino — производитель стильной одежды во всем мире. Марка занимается созданием и продажей продукции прет-а-порте и готовых изделий, бижутерии, аксессуаров и ароматов. По всему земному шару открыто 80 фирменных бутиков и более 3 500 мультибрендовых отделений.

2. Armani Jeans

Марка Armani Jeans известна во всем мире любому ценителю современной моды. Она ориентирована, прежде всего, на поклонников молодежной одежды. Armani Jeans стал существовать как отдельный бренд на заре 80-х гг. Сначала известный кутюрье Джорджио Армани основал свой первый собственный лейбл, который представлял классическую одежду. Позже, его друг Серджио Галеотти предложил создать отдельную линейку для молодых людей. В утонченные коллекции авторства Джорджио никак не вписывались динамичные и экстравагантные модели для юных модников.

За основу был взят стиль деним, который в то время пользовался большой популярностью. Изделия из джинсовой ткани считались люксовыми. Комбинация в названии новой марки фамилии итальянского модельера и название материала оказалась выигрышной. Таким образом, люди знали, у кого можно было приобрети заветные брюки и другие модные вещи. Первая коллекция была выпущена в 1981 году.

Сегодня Armani Jeans занимается созданием разнообразной одежды: футболок, рубашек, курток, шорт. Регулярно проводятся показы новых модерных линеек.

3. RED Valentino

Марка RED Valentino стала новым детищем культового модельера Valentino. Её создание было спровоцировано желанием выпускать серию демократичной одежды для женщин. В сравнении с основными коллекциями итальянского мастера, Red Valentino имеет более низкие ценники и особый хрупкий, женственный стиль.

Новая марка стала прообразом своеобразной романтической истории, где переплелись классика и современность. Слово RED не указывает на цвет, который так обожает Валентино Гаравани. Это аббревиатура от 3 английских слов «Romantic, Eccentric. Dressing». В переводе они означают «одеваться романтично и эксцентрично».

Валентино создавал новый бренд совместно со своим другом Джанкарло Джиаммети. Им удалось сотворить образец экстравагантного романтизма, показать его миру и получить множество положительных откликов.

Одежда создается с кокетливыми деталями в виде милых бантиков или нежного цветочного принта. Она ориентирована на более юных девушек, однако и взрослые женщины могут добавить своему имиджу легкости с помощью изделий RED Valentino. Марка прославляет изящность и элегантность, полностью избегает громоздкости. Она соединяет черты из разных эпох и стилей, что бы получить оригинальные образы.

Синьор Валентино хотел добавить каждой представительнице прекрасного пола чувственности, наивности и робости. Она познает гармонию с внутренним «я» и становится невероятно привлекательной для мужчин.

4. H&M

H&M — всемирно известный производитель доступной одежды из Швеции. Его история начинается в 1947 году. В небольшом городе Вестерос Эрлинг Перссон основал собственную фирму для продажи женской одежды. Она стала называться Hennes (от шведского «её»).

В 1968 году Перссон приобрел магазин Mauritz Widforss, где продавалась экипировка для охотников и рыбаков. Он загорелся желанием получить просторную площадку в Стокгольме и, вместе с тем, заняться расширением ассортимента. Всё это послужило причиной создания Hennes & Mauritz, которая стала реализовывать мужскую и женскую одежду. Именно сокращенный вариант марки в виде двух первых букв фамилий стал известен во всем мире. Уже в 70-х, магазины бренда распространились по западной части Европы.

В 80-х гг., у руля компании становиться наследник Эрлинга — Стефан Перссон. Именно он стал продвигать идею продажи доступной одежды высокого качества. В тот период устанавливается основной принцип работы H&M: «Мода и качество по лучшей цене».

Сегодня шведский бренд считается одним из самых дорогостоящих во всем мире. Его оценивают в 15 млн долларов (2009 год). Фирменные магазины можно встретить в любом уголке света. Он занимается созданием и продажей одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. Штаб-квартира H&M всё также базируется в Стокгольме.

5. Louis Vuitton

Марка Louis Vuitton — мировой производитель роскошных образов. Ассортимент бренда составляют одежда и аксессуары. Особенной популярностью пользуются сумки, чемоданы, клатчи от Louis Vuitton.

Своё название марка получила от имени создателя — Луи Вюиттона. По происхождению он француз, который ещё в юном возрасте заинтересовался созданием дорожных чемоданов. Согласно информации биографов, в 14-летнем возрасте, Луи пешком добрался до Парижа. Сильное желание завоевать столицу дало свои плоды и уже вскоре о прекрасном мастере говорили во всем мире. Он разрабатывал стильные дорожные чемоданы, которые покупали представители аристократии и даже члены императорской семьи.

В 1854 году во французской столице появился торговый дом Louis Vuitton, где продавались роскошные кожаные и тканевые чемоданы. Компания долгое время сохраняла статус семейной. В 1892 году, после кончины Луи, марка перешла его наследнику Жоржу. А в 30-х гг. 20 века — сыну Жоржа Гастону-Луи Вюиттону. Спустя 50 лет, бренд Louis Vuitton стал частью крупного концерна LVMH, сохранив при этом автономию.

Логотип марки — оригинальное объединение заглавных букв L и V. Он сделал компанию узнаваемой и уверенно закрепился на большинстве изделий под видом стилизованного принта. Весь мир знает, насколько часто продукцию Louis Vuitton пытаются подделать азиатские умельцы. В связи с этим, дизайнеры бренда часто изменяют орнамент ткани, и вводят новинки. Модели можно приобрести в официальных фирменных бутиках или онлайн-ресурсах.

В 1998 году начинается расширение ассортимента марки. Добавляются линейки модной одежды, обуви и ювелирных изделий. Подобное развитие обеспечило приглашение к сотрудничеству дизайнера Марка Джейкобса, который помог Louis Vuitton утвердится в качестве законодателя трендов.