Популярный пикап ISUZU D-MAX в лизинг в Европлане от 27 368 руб. в месяц

Компания «Европлан» и ISUZU RUS изучили статистику продаж пикапов ISUZU D-Max: за пять месяцев 2020 года рост составил 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне общего падения сегмента за этот период (-16%). При этом автомобиль остается лидером с точки зрения лизинговых сделок среди всех моделей марки в России. Такая же ситуация была зафиксирована и по итогам 2019 года.