Популярный пикап ISUZU D-MAX в лизинг в Европлане от 27 368 руб. в месяц

Кроме того, начиная с июля 2020 года при покупке ISUZU D-Max в лизинг от «Евпроплан», покупатель получает в подарок систему мониторинга или спутниковую противоугонную систему в зависимости от срока договора лизинга. «Европлан» — это также пакет различных автоуслуг.
В «Европлане» популярный пикап стоимостью от 2 169 000 руб. можно оформить в лизинг на 60 месяцев с ежемесячным платежом от 27 368 руб./мес
* АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. Платёж от 27 368 руб.: аванс 49% от цены автомобиля по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, выкупной платеж 3% от цены автомобиля по ДКП с НДС. Расчеты приведены в рублях для автомобиля ISUZU D-MAX TERRA 2019 года выпуска стоимостью 2 169 000 р., изображен автомобиль в комплектации ENERGY, оснащение комплектаций может отличаться. Информационная услуга по подбору ТС 20 000 руб. Полные условия акции смотрите на сайте АО «ЛК «Европлан». Условия действительны