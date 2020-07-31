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Популярный пикап ISUZU D-MAX в лизинг в Европлане от 27 368 руб. в месяц

Компания «Европлан» и ISUZU RUS изучили статистику продаж пикапов ISUZU D-Max: за пять месяцев 2020 года рост составил 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне общего падения сегмента за этот период (-16%). При этом автомобиль остается лидером с точки зрения лизинговых сделок среди всех моделей марки в России. Такая же ситуация была зафиксирована и по итогам 2019 года.

Популярный пикап ISUZU D-MAX
Популярный пикап ISUZU D-MAX
АО «ЛК «Европлан»

Кроме того, начиная с июля 2020 года при покупке ISUZU D-Max в лизинг от «Евпроплан», покупатель получает в подарок систему мониторинга или спутниковую противоугонную систему в зависимости от срока договора лизинга. «Европлан» — это также пакет различных автоуслуг.
В «Европлане» популярный пикап стоимостью от 2 169 000 руб. можно оформить в лизинг на 60 месяцев с ежемесячным платежом от 27 368 руб./мес


* АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. Платёж от 27 368 руб.: аванс 49% от цены автомобиля по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, выкупной платеж 3% от цены автомобиля по ДКП с НДС. Расчеты приведены в рублях для автомобиля ISUZU D-MAX TERRA 2019 года выпуска стоимостью 2 169 000 р., изображен автомобиль в комплектации ENERGY, оснащение комплектаций может отличаться. Информационная услуга по подбору ТС 20 000 руб. Полные условия акции смотрите на сайте АО «ЛК «Европлан». Условия действительны на 06.07.2020 г. и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой по ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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