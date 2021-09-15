Пора утепляться! Где приобрести отопительное оборудование по выгодным ценам?

Осень — самое время утепляться! Сэкономьте 10% на приобретении отопительного оборудования торговых марок «Теплотех», «ЭВПМ», «ZOTA» и комплектующих к ним (байпасы, блоки нагревателей) в «Алтайэнергосбыте»! Уникальное предложение действует до конца 2021 года.

Установка отопительного оборудования — один из наиболее удобных и безопасных способов обогрева дома в любое время года.

По отношению к другим отопительным приборам электрокотлы имеют ряд преимуществ: Высокая эффективность ( КПД современных модификаций составляет 96−98%), то есть в полезное тепло для дома превращается практически вся потраченная в ходе работы устройства энергия;

КПД современных модификаций составляет 96−98%), то есть в полезное тепло для дома превращается практически вся потраченная в ходе работы устройства энергия; Удобство монтажа. Котёл можно установить в любом месте дома , так как для электрического оборудования не требуется ни дымоход , ни вентиляция , он компактных размеров и эстетично выглядит внешне;

Котёл можно установить в любом месте дома так как для электрического оборудования не требуется ни дымоход ни вентиляция он компактных размеров и эстетично выглядит внешне; Простота конструкции. Не вызывает никаких затруднений при запуске или в процессе работы , к тому же бесшумны и не требуют особого ухода;

Не вызывает никаких затруднений при запуске или в процессе работы к тому же бесшумны и не требуют особого ухода; Экологичность. Такие агрегаты не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания;

Такие агрегаты не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания; Пожаробезопасность. Благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня приборы безопасны и неспособны взорваться.

Приобрести отопительное оборудование и комплектующие к нему можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании (https://shop.altaiensb.com/).

АО «Алтайэнергосбыт». ОГРН: 1062224065166. Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122