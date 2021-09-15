Пора утепляться! Где приобрести отопительное оборудование по выгодным ценам?

Установка отопительного оборудования — один из наиболее удобных и безопасных способов обогрева дома в любое время года.
По отношению к другим отопительным приборам электрокотлы имеют ряд преимуществ:
- Высокая эффективность (КПД современных модификаций составляет 96−98%), то есть в полезное тепло для дома превращается практически вся потраченная в ходе работы устройства энергия;
- Удобство монтажа. Котёл можно установить в любом месте дома, так как для электрического оборудования не требуется ни дымоход, ни вентиляция, он компактных размеров и эстетично выглядит внешне;
- Простота конструкции. Не вызывает никаких затруднений при запуске или в процессе работы, к тому же бесшумны и не требуют особого ухода;
- Экологичность. Такие агрегаты не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания;
- Пожаробезопасность. Благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня приборы безопасны и неспособны взорваться.
Приобрести отопительное оборудование и комплектующие к нему можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании (https://shop.altaiensb.com/).
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