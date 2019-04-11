Порыв трубы в алтайском городе сняли как красивый ночной фонтан

Вечером 10 апреля в Рубцовске случился порыв на теплотрассе на площадке у пересечения улиц Алтайской и Федоренко. Подсвеченный фонарями свищ, бивший на несколько метров вверх, на снимках выглядит как новый рубцовский фонтан.