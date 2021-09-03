Портал в подземелье. Чем отличаются и где применяются канализационные люки

Люки — это незаменимые элементы канализационных систем или коммуникационных шахт. Их главная функция заключается в защите сооруженных конструкций, а также в обеспечении безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств. В процессе производства канализационных люков используются различные материалы: чугун, бетонный раствор, пластик, полимербетон. Выбор изделий зависит от вида коммунальной системы и уровня предстоящих нагрузок.

Преимущества применения полимерных люков

Пластиковые канализационные люки изготавливаются путем применения технологии прессования. При этом к полиэтилену низкого или высокого давления добавляются специализированных стабилизирующие ингредиенты. Они существенно улучшают качество материала:

стойкость окраски;

способность хорошо переносить резкие температурные перепады;

высокие показатели экологичности;

прочность;

инертное отношение к ультрафиолетовому излучению.

Все виды канализационных люков имеют аналогичную конструкцию. Они дополняются крышкой, которая фиксируется с помощью болтов. Чтобы предотвратить несанкционированное проникновение в колодец сточной системы, рекомендуется использовать изделия со специальными запорными устройствами. Пластиковые люки легкого типа могут выдерживать механические нагрузки до 500 кг. Продукция со средней прочностью предназначена для использования на территории частных домовладений, автостоянок, на автодорогах с ограниченной интенсивностью движения. Она выдерживает нагрузки до 12,5 тонны. Есть люки, которые устанавливаются на оживленных магистралях. Они могут выдерживать до 40 тонн механического давления. Подробнее смотрите на странице https://www.standartpark.ru/catalog/chugunnye-lyuki/.

Особенности монтажа канализационных люков

Канализационный люк. Фото предоставлено рекламодателем

Легкий вес полимерных люков существенно упрощает процесс их монтажа. Изначально устанавливается кольцо-обечайка. Оно фиксируется на крышке колодца, расположенного в подземном пространстве. Вместо кольца часто используется обыкновенная кирпичная кладка. Установка пластикового люка осуществляется по определенным правилам. Изначально кольцо выравнивается с помощью строительного уровня. Это поможет равномерно распределять последующие нагрузки на конструкцию. Абсолютно исключается наличие даже незначительных уклонов, так как это может привести к разрушению или проседанию колодца и люка. Для фиксации кольца используется бетонный раствор. Пластиковые изделия совместимы с металлическими корпусами.

Особенности выбора канализационных люков

Чтобы правильно выбрать полимерный канализационный люк, необходимо обращать внимание на его маркировку. Буквенным сочетанием ЛМ обозначаются изделия, предназначенные для садового применения. Символ Л указывает на продукцию, созданную из полимерного материала. Для укладки на дорожном полотне необходимо приобретать изделие с маркировкой С. Выбор цвета люка зависит от индивидуальных вкусов потребителей, а также от особенностей ландшафтного дизайна.