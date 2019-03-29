Портфель кредитных карт Алтайского филиала РСХБ превысил 215 млн рублей

Держателям кредитных карт доступен продолжительный льготный период кредитования. Комиссия за снятие наличных через банкоматы РСХБ и банкоматы банков-партнеров не взимается первые три месяца пользования пластиковым продуктом. Оформить кредитную карту можно не только в офисах банка, но и через мобильное приложение.

В начале текущего года Россельхозбанк открыл интернет-магазин по продаже оригинального форм-фактора банковской карты в виде кольца. Им можно бесконтактно рассчитываться через терминалы любых магазинов. При этом, если сумма покупки превышает 1000 рублей — понадобится пин-код⃰.

Популярность кредитных карт Россельхозбанка обусловлена выгодными условиями обслуживания и наличием сезонных акций. Так, например, сегодня в банке действует акция «500 рублей обратно на счет». Ее цель привлечь клиентов, которые оформили пластиковый продукт⃰ ⃰ до 1 января 2019 года, при этом, не совершали расходных операций и не имели задолженность по нему до 15 марта 2019 года. Если наши клиенты совершат оплату товаров или услуг такой картой на сумму не менее 1000 рублей до 30 апреля, то получат вознаграждение — cashback в размере 500 рублей.