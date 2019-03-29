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Портфель кредитных карт Алтайского филиала РСХБ превысил 215 млн рублей

Портфель кредитных карт Алтайского филиала Россельхозбанка в марте 2019 года превысил 215 млн рублей. В текущем году он вырос на 6 млн рублей. За неполный квартал сотрудниками филиала РСХБ оформлено свыше 770 кредитных карт общим лимитом 87 млн рублей. Всего же эмитировано около 19 тысяч действующих кредитных карт.

Держателям кредитных карт доступен продолжительный льготный период кредитования. Комиссия за снятие наличных через банкоматы РСХБ и банкоматы банков-партнеров не взимается первые три месяца пользования пластиковым продуктом. Оформить кредитную карту можно не только в офисах банка, но и через мобильное приложение.

В начале текущего года Россельхозбанк открыл интернет-магазин по продаже оригинального форм-фактора банковской карты в виде кольца. Им можно бесконтактно рассчитываться через терминалы любых магазинов. При этом, если сумма покупки превышает 1000 рублей — понадобится пин-код⃰.

Татьяна Руденко,
начальник отдела розничных продаж Алтайского филиала:

Популярность кредитных карт Россельхозбанка обусловлена выгодными условиями обслуживания и наличием сезонных акций. Так, например, сегодня в банке действует акция «500 рублей обратно на счет». Ее цель привлечь клиентов, которые оформили пластиковый продукт⃰ ⃰ до 1 января 2019 года, при этом, не совершали расходных операций и не имели задолженность по нему до 15 марта 2019 года. Если наши клиенты совершат оплату товаров или услуг такой картой на сумму не менее 1000 рублей до 30 апреля, то получат вознаграждение — cashback в размере 500 рублей.

⃰ Вне зависимости от инструмента оплаты — карты или кольца при совершении операции на сумму свыше 1000 рублей система запросит пин-код

⃰ ⃰В акции участвуют карты тарифных планов: «Карта хозяина»; «Кредитная карта с льготным периодом кредитования»; «Амурский тигр — кредитная карта с льготным периодом кредитования»; «Кредитная карта с льготным периодом кредитования Россельхозбанк — Роснефть»; «Путевая карта — кредитная карта с льготным периодом кредитования»; «Кредитная карта с льготным периодом кредитования — Panasonic»

Источник: АО «Россельхозбанк»

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