Портфель кредитных карт Россельхозбанка на Алтае составил 250 млн рублей

Портфель кредитных карт Алтайского филиала Россельхозбанка на сегодняшний день составляет порядка 250 млн рублей. В текущем году он вырос на 90 млн рублей, или на 56%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За год в регионе оформлено свыше 2700 кредитных карт общим лимитом почти 300 млн рублей. Всего же Алтайский филиал выпустил порядка 8 тысяч действующих кредитных карт. Наибольшей популярностью у жителей Алтайского края и Республики Алтай пользуются кредитные карты «СВОЯ», «Амурский тигр» и «Кредитная карта с льготным периодом».

Татьяна Руденко,

заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка:

— Популярность кредитных карт Россельхозбанка обусловлена выгодными условиями обслуживания и наличием сезонных акций. Так, например, сегодня у держателей карты «Своя» возможен кэшбэк до 15%, которые начисляются баллами программы лояльности «Урожай». Держатель дебетовой платежной карты может вступить в программу лояльности «Урожай» в любое время и абсолютно бесплатно. Также нашим клиентам предоставлена возможность подключить опцию «CashBack на все», выбрав уровень возврата от 2% до 4% бонусными баллами. Всего Россельхозбанк предлагает 10 различных карт и более 40 тарифных планов для разных категорий и под любые задачи клиентов. Модернизируя линейку карточных продуктов, банк способствует росту безналичных платежей в регионе.

Держателям всех кредитных карт доступен льготный период кредитования до 55 дней. Комиссия за снятие наличных через банкоматы РСХБ не взимается первые 3 календарных месяца пользования картой. Оформить кредитную карту можно не только в офисах банка, но и через мобильное приложение.

Кроме того, на сайте Россельхозбанка можно приобрести платежное кольцо. Им можно бесконтактно рассчитываться через терминалы любых магазинов. При превышении суммы покупки 1000 рублей необходимо ввести пин-код.

Новый продукт этого года — кредитная карта «Россельхозбанк-АККОР» создана совместно с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Она выдается сотрудникам/участникам/акционерам организаций, входящих в АККОР, или сотрудникам самой АККОР.

В настоящее время сеть устройств самообслуживания Россельхозбанка в Алтайском филиале состоит из 114 банкоматов, 27 из которых работают круглосуточно, и 61 информационно-платежного терминала. Также Россельхозбанк предоставляет клиентам возможность получить широкий спектр банковских услуг дистанционно с помощью приложений «Мобильный Банк» и Интернет-Банк.

АО «Россельхозбанк»