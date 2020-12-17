Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
16

Портфель кредитных карт Россельхозбанка на Алтае составил 250 млн рублей

Портфель кредитных карт Алтайского филиала Россельхозбанка на сегодняшний день составляет порядка 250 млн рублей. В текущем году он вырос на 90 млн рублей, или на 56%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За год в регионе оформлено свыше 2700 кредитных карт общим лимитом почти 300 млн рублей. Всего же Алтайский филиал выпустил порядка 8 тысяч действующих кредитных карт. Наибольшей популярностью у жителей Алтайского края и Республики Алтай пользуются кредитные карты «СВОЯ», «Амурский тигр» и «Кредитная карта с льготным периодом».

Татьяна Руденко,
заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка:

— Популярность кредитных карт Россельхозбанка обусловлена выгодными условиями обслуживания и наличием сезонных акций. Так, например, сегодня у держателей карты «Своя» возможен кэшбэк до 15%, которые начисляются баллами программы лояльности «Урожай». Держатель дебетовой платежной карты может вступить в программу лояльности «Урожай» в любое время и абсолютно бесплатно. Также нашим клиентам предоставлена возможность подключить опцию «CashBack на все», выбрав уровень возврата от 2% до 4% бонусными баллами. Всего Россельхозбанк предлагает 10 различных карт и более 40 тарифных планов для разных категорий и под любые задачи клиентов. Модернизируя линейку карточных продуктов, банк способствует росту безналичных платежей в регионе.

Держателям всех кредитных карт доступен льготный период кредитования до 55 дней. Комиссия за снятие наличных через банкоматы РСХБ не взимается первые 3 календарных месяца пользования картой. Оформить кредитную карту можно не только в офисах банка, но и через мобильное приложение.

Кроме того, на сайте Россельхозбанка можно приобрести платежное кольцо. Им можно бесконтактно рассчитываться через терминалы любых магазинов. При превышении суммы покупки 1000 рублей необходимо ввести пин-код.

Новый продукт этого года — кредитная карта «Россельхозбанк-АККОР» создана совместно с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Она выдается сотрудникам/участникам/акционерам организаций, входящих в АККОР, или сотрудникам самой АККОР.

В настоящее время сеть устройств самообслуживания Россельхозбанка в Алтайском филиале состоит из 114 банкоматов, 27 из которых работают круглосуточно, и 61 информационно-платежного терминала. Также Россельхозбанк предоставляет клиентам возможность получить широкий спектр банковских услуг дистанционно с помощью приложений «Мобильный Банк» и Интернет-Банк.

АО «Россельхозбанк»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость