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Порядка 20% алтайских предпринимателей, зарегистрированных в ЕГРИП, могут исключить из реестра

Процедура поможет почистить госреестр от недействующих лиц и предотвратить формирование необоснованной задолженности по взносам в Пенсионный фонд — они в виде фиксированного платежа автоматически начисляются всем индивидуальным предпринимателям, у которых в ЕГРИП стоит статус «действующий».

Бизнес.
Бизнес.
СС0

Право исключить из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей тех, кто фактически прекратил свою деятельность, налоговые органы получили 1 сентября 2020 года. Тогда года вступили в силу изменения в Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Как пояснили в УФНС России по Алтайскому краю, процедуру применят по отношению к индивидуальным предпринимателям, не представляющим налоговую отчетность более 15 месяцев, или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, и при этом у них имеется задолженность по налогам и сборам. По предварительным данным, из 52 тысяч предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах региона исключены из ЕГРИП по решению регистрирующего органа могут быть около 20%.

При этом, в случае исключения из ЕГРИП по решению регистрирующего органа, вновь зарегистрироваться в качестве предпринимателя можно будет не раньше, чем через три года с момента исключения из реестра.

Проверить свой статус можно в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС России, сформировав бесплатную выписку.

Перед процедурой исключения из реестра в журнале «Вестник государственной регистрации» регистрирующим органом будет публиковаться соответствующее решение, а также сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением. Такие заявления могут быть поданы в регистрирующий орган в течение месяца после публикации. По факту поступления такого заявления решение об исключении предпринимателя из ЕГРИП не принимается. В противном случае в ЕГРИП внесут запись об исключении индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа.

Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»

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