Пошла жара. Дерматолог рассказала, как выбрать правильный солнцезащитный крем

Чтобы избежать солнечных ожогов, врачи рекомендуют не пренебрегать защитным кремом. Дерматолог и косметолог Ирина Котова рассказала в интервью RT , как правильно его выбрать, сообщает «Интерфакс».

Она сообщила, что к солнцу нужно подготовиться — начать принимать витамины А, Е, С, а также микроэлементы, например селен и цинк, которые помогают адаптировать кожу к загару.

Затем, подобрать правильный крем.

— Если это, условно говоря, наши широты, то достаточно каких-то средних фотозащит — 20−30 SPF. Единственное, очень многое зависит от фототипа кожи: мы все по-разному реагируем на солнце, — прокомментировала Котова.

Пляж Уреки. Kakha Kolkhi.

Важно, чтобы в его составе были как физические, так и химические фильтры, добавила дерматолог. Внимательно следите за тем, чтобы на упаковке был значок UVA/UVB. Это показатель, что крем защищает от всех видов лучей.

Также важно, чтобы в составе средства были антиоксиданты.