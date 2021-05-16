Пошла жара. Дерматолог рассказала, как выбрать правильный солнцезащитный крем

Она сообщила, что к солнцу нужно подготовиться — начать принимать витамины А, Е, С, а также микроэлементы, например селен и цинк, которые помогают адаптировать кожу к загару.
Затем, подобрать правильный крем.
— Если это, условно говоря, наши широты, то достаточно каких-то средних фотозащит — 20−30 SPF. Единственное, очень многое зависит от фототипа кожи: мы все по-разному реагируем на солнце, — прокомментировала Котова.
Важно, чтобы в его составе были как физические, так и химические фильтры, добавила дерматолог. Внимательно следите за тем, чтобы на упаковке был значок UVA/UVB. Это показатель, что крем защищает от всех видов лучей.
Также важно, чтобы в составе средства были антиоксиданты.
— Те же самые витамин С, витамин Е. Это будет способствовать тому, что кожа безболезненно перенесет солнце. Сейчас солнечная активность повышена, поэтому, если даже есть облака, фотозащиту все равно желательно использовать, — заключила она.