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Пошла жара. Дерматолог рассказала, как выбрать правильный солнцезащитный крем

Чтобы избежать солнечных ожогов, врачи рекомендуют не пренебрегать защитным кремом. Дерматолог и косметолог Ирина Котова рассказала в интервью RT, как правильно его выбрать, сообщает «Интерфакс».

Неудачный загар.
Неудачный загар.
bugaga.ru

Она сообщила, что к солнцу нужно подготовиться — начать принимать витамины А, Е, С, а также микроэлементы, например селен и цинк, которые помогают адаптировать кожу к загару.

Затем, подобрать правильный крем.

— Если это, условно говоря, наши широты, то достаточно каких-то средних фотозащит — 20−30 SPF. Единственное, очень многое зависит от фототипа кожи: мы все по-разному реагируем на солнце, — прокомментировала Котова.

Пляж Уреки.
Пляж Уреки.
Kakha Kolkhi.

Важно, чтобы в его составе были как физические, так и химические фильтры, добавила дерматолог. Внимательно следите за тем, чтобы на упаковке был значок UVA/UVB. Это показатель, что крем защищает от всех видов лучей.

Также важно, чтобы в составе средства были антиоксиданты.

— Те же самые витамин С, витамин Е. Это будет способствовать тому, что кожа безболезненно перенесет солнце. Сейчас солнечная активность повышена, поэтому, если даже есть облака, фотозащиту все равно желательно использовать, — заключила она.

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