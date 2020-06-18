Пошопиться и умереть от счастья. Как в Барнауле обновить гардероб к лету, когда денег не хватает, а магазины только открылись

Лишь совсем недавно непродуктовая розница получила разрешение открыться для посетителей. А до этого многие девушки испытывали определенный дискомфорт. Ведь нужно было успеть подготовиться к лету 2020 и выбрать для себя удобные и трендовые образы. Так появился материал из серии «Проверено на себе». С помощью барнаульского стилиста Екатерины Ивановой мы выяснили, что надеть, куда повязать и как выбирать вещи по средствам. А затем отправились по модным магазинчикам, когда они работали по сменному графику.

Тренды трендами , а солнце и дожди никто не отменял

Пока модные дома советуют натянуть на себя турнюры и кринолины времен Марии-Антуанетты, мы склонны выбрать что-то более практичное. Пышные юбки и бальный подол — безусловно эффектно, но для наших реалий слишком вычурно.

Обратимся к прогнозу погоды: в Алтайском крае обещают жаркое лето с высокой вероятностью осадков в виде дождя или града. Поэтому экстравагантные перья оставим для кутюр. Приготовим панамки и компактные зонты.

Советы эксперта

Задача от редактора — найти открытые магазины и попытаться обновить свой гардероб на 10 тыс. рублей. Все просто и понятно. Для масс-маркета сумма — минимально-средняя, но, как оказалось, вполне приемлемая.

Шопинг. unsplash.com.

Чтобы не прогадать, мы первым делом обратились к стилисту Екатерине Ивановой. Она дала несколько дельных советов.

— Какие материалы ( ткани) будут актуальны жарким летом?

— Актуальны как всегда натуральные ткани — лен, хлопок. Если говорить о трендовых материалах, то это шелк и атласный шелк. В общем что-то гладкое и приятное к телу. Главная тенденция сейчас — комфорт, который декларирует пижамный стиль, свободную и удобную одежду.

— Что из одежды , обуви и аксессуаров должно войти в гардероб?

— Пижамные варианты костюмов, в которых удобно выйти на прогулку или на работу. Сейчас очень популярны женственные элементы Викторианской эпохи: объемные рукава, плечевые композиции. Если вы хотите купить что-то трендовое, выбирайте вещи с интересными воротниками.

Это также могут быть образы силуэта «X», когда подчеркнута талия, идет расширение кверху и книзу. Это опять же юбки-макси, свободные брюки, подчеркнутые ремнем сверху, и объем сверху — рукава-фонарики.

Шопинг. unsplash.com.

— На что посоветуете делать упор: практичность или тренды модных домов? Как правильно сделать выбор?

— Пора запомнить простую истину — трендовые вещи должны стоить на 20−30% дешевле, чем ваш базовый гардероб. Они уходят быстрее, а потраченные деньги потом жалко. Всегда придерживайтесь золотой середины, так как невозможно и не нужно придерживаться всех трендов модных домов. Тренды — это 10% ваших вещей. Остальное — база, которая должна быть удобной, подходящей по фактурам и цветам.

— Как создать удачный образ с учетом переменчивости погоды?

— Это очень просто. Выбирайте верхнюю одежду, которую легко снять и приспособить под образ. Например, худи, тренч, ветровка или кардиган, которые можно повязать на шею в случае, если станет жарко. Если говорить о рабочем дресс-коде, то речь пойдет о легких хлопковых или льняных жакетах или, например, пиджаках с мужского плеча.

Шопинг. unsplash.com.

— В условиях пандемии цены на одежду сильно вырастут?

— Цены будут расти в любом случае. Однако, хорошая новость в том, что люди начнут возвращаться к long fashion («долгосрочной моде»). Дело в том, что в условиях пандемии, когда открыли первые магазины, мы стараемся как ненормальные купить больше. Но пройдет время и люди будут задумываться над рациональностью своих покупок.

Поэтому мы будем брать вещи немного дороже, чем раньше, но намного качественнее и использовать их гораздо дольше. А пока Instagram диктует правила fast fashion («Краткосрочной моды»): одежда рекламируется персонами мирового масштаба. Например, Ким Кардашьян или Ольга Бузова надели какую-нибудь вещь, она выстрелила, а через месяц о ней забыли.

Шопинг. unsplash.com.

— Финансы у многих ограничены. Как в целях экономии собрать наиболее полный гардероб?

— Мой совет: лучше всего собирать капсульный гардероб. Его главный принцип — продумать, как каждая вещь в вашем гардеробе будет сочетаться с другой. Это очень удобно и экономично с финансовой точки зрения. Например, у вас есть 12−15 элементов одежды, из которых можно собрать более 30 образов.

Это могут быть: пара-тройка низов, чуть больше верхов, платье, две пары обуви и две сумки. Но здесь важно продумывать список покупок. Нужно избегать таких ситуаций, когда вы пошли в магазин, купили кофточку по скидке, а она не подходит ни к чему из вашей одежды.

Шопинг. unsplash.com.

— Насколько удобно выбирать одежду в онлайн магазинах? Может быть есть пара советов , как определить , «сядет» ли эта модель на фигуру?

— Я часто сама покупаю одежду в онлайн магазинах, потому что ассортимент не ограничен. Советую посмотреть на сайте магазина размерные линейки, измерить свою фигуру мерной лентой и выбирать вещи по вашим параметрам. Плюс, если сайт предусматривает наличие отзывов, обязательно почитайте их. Таким образом можно избежать пролетов при интернет-шопинге.

Во многих топовых магазинах, представленных на российском рынке, очень приятные условия. Предусмотрен возврат товаров, доставка с курьером в удобное время. Даже, если вещь не подошла, то можно также вызвать курьера, заполнить заявление и отказаться от товара.

Шопинг. unsplash.com.

Что получилось на практике

В качестве экспериментального полигона был выбран ТРЦ GALAXY. Причины тривиальны: местоположение и большое скопление масс-маркета. Последний пункт важен еще и потому, что есть возможность купить вещь по более выгодной цене.

За три часа шопинга были обследованы около десятка отделов с одеждой и обувью таких марок как: O’STIN, Gloria Jeans, H&M, MANGO, ZARA, Bershka, Zenden, Kari, befree, «Вестфалика». Такой разбег был необходим, чтобы сравнить цены, ассортимент и выгодные предложения.

На дверях большинства магазинов весят объявления: покупатель обязан иметь при себе средства индивидуальной защиты («наденьте маску»). Однако эту меру предосторожности выполняют далеко не все. Потому что покупатель всегда прав. А в нынешних условиях он прав вдвойне и даже втройне. Селлеры пытаются хоть как-то вернуть упущенную прибыль.

Шопинг. unsplash.com.

Помня советы стилиста, мы выбираем из ассортимента вещи, которые могут сочетаться между собой по цвету и текстуре. Делаем лишь поправку на ограниченную сумму.

В итоге шопинга в корзине оказались: Брюки ( 2000 рублей);

2000 рублей); Атласный топ ( 1400 рублей);

1400 рублей); Хлопковая рубашка ( 1499 рублей);

1499 рублей); Куртка джинсовая ( 3999 рублей);

3999 рублей); Холщовые кеды ( 1100 рублей).

Итого покупки обошлись в 9 998 рублей. В обозначенную сумму мы уложились, однако данный набор вещей нельзя категорично назвать капсульным. Получился образ, который можно разбавлять элементами из вашего уже сформированного гардероба. Но это уже лучше, чем ничего.

Шопинг. unsplash.com.

Есть еще вариант, как купить больше вещей за эти же деньги. Многие магазины имеют приложения для смартфонов, в которых часто дают хорошие скидки на продукцию. Если вылавливать одежду там, то за те же холщовые кеды можно заплатить всего 799 рублей, а за джинсовую куртку — 2 600 рублей.

В целом, в этот день удалось пошопиться от души. И вещи куплены самое то, и в сумму уложились, и задание редактора выполнили. Что еще нужно для счастья?

Дарья Зыкова