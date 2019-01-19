Кто круче: поштучно и дюжинами стали торговать в России яйцами после появления «девятка»

В магазинах Вологодской области яйца начали продавать поштучно, сообщили ura.new s. В Свердловской области — дюжинами. Маркетинговый ход одной из птицефабрик, выпустившей упаковку из девяти яиц, обратил на себя внимание, стал поводом для многочисленных шуток и даже серьезных выводов социологов о кризиса доверия.

Упаковку из девяти куриных яиц выпустила птицефабрика «Вараксино». Продажу яиц «девятками» представители компании объяснили маркетинговым ходом в преддверии новогодних праздников. С тех пор ходы маркетологов в отношении яиц стали очень популярными. В Вологодской области, как выяснилось, продают яйца поштучно, по 7,70 рублей за одно из категории «Отборное», пишет РИА новости.

Одна из свердловских птицефабрик после шутки губернатора области на тему о «девятке» яиц («Я дам поручение, и на Среднем Урале в упаковках всегда будет 12 яиц») заявила, что готова реализовать идею губернатора. И привезла упаковку главе региона, состоящую из дюжины яиц. Кстати, по цене десятка.

Тем временем звезда «Уральских Пельменей» Сергей Исаев предложил свердловскому губернатору придумать новые стандарты упаковки и для пельменей. «Предлагаю выпустить с «Уральскими пельменями» пельмени весом 1,1 кг «Уральские-губернаторские», — написал он. И опубликовал фото с изображением упаковки пельменей, которые якобы весят 1 килограмм, но весы показывают 885 граммов.

«Уральские пельмени» предложили губернатору выпустить уральские пельмени в новой честной упаковке. Instagram

Социолог Элла Панеях в колонке в недавней «Ведомостях» высказала мнение, что история про нестандартные упаковки, сопровождавшаяся обсуждением и созданием мемов, угодила в самый нерв низовой повестки. И говорит она о кризисе доверия.