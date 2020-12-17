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После 2020 каждому необходима полная перезагрузка

После всех стрессов 2020-ого каждому из нас просто необходима перезагрузка!

Приглашаем вас и ваших близких на наши проверенные временем программы глубинной релаксации и полного восстановления сил в первом и единственном в Барнауле центре флоатинга GRAND FLOAT!

Что такое флоатинг?

Флоатинг — это уникальный терапевтический метод достижения глубинной релаксации в специально оборудованной флоат-камере. Она наполнена концентрированным раствором английской соли, который позволяет телу «парить» на поверхности. Температура воды и воздуха равна температуре тела, что вместе с звуко- и светоизоляцией позволяет полностью отключить внешние раздражители и погрузиться в состояние «невесомости».

Физическое воздействие флоатинга научно доказано.

Среди основных эффектов:

1. Глубокая релаксация

Расслабление мышц, декомпрессия позвоночных дисков и суставов.

В условиях современной жизни процедура будет полезна всем жителям города, которые заботятся о своем физическом и эмоциональном состоянии. Освобождение от стресса и напряжения, которые являются первопричиной многих болезней, запускает механизм естественного восстановления.

2. Эффективное омоложение

Флоатинг помогает не только оздоровиться, но и похорошеть. Во время процедуры разглаживаются морщинки, нормализуется питание клеток кожи и улучшается цвет лица, уменьшаются проявления целлюлита.

3. Восстановление сил

В состоянии невесомости, которая возникает во время флоатинга, организму не нужно бороться с гравитацией, за счет чего разгружается до 90% его энергетических ресурсов. Это способствует расслаблению суставов, позвоночника и шейного отдела, которые больше всего страдают от постоянного действия силы притяжения.

1 час флоатинга дает больший успокаивающий и тонизирующий эффект, чем 6−8 часов полноценного сна. Эффект после сеанса сравним с отдыхом на море. Ближе, чем море! Больше, чем подарок!

Всегда в наличии подарочные сертификаты на любую услугу нашего релакс-центра от 2000 руб.

Стоимость:
  • Флоатинг для одного 60 минут — 2200 руб.
  • Флоатинг для двоих 60 минут — 3500 руб.

Новогоднее предложение:

  • Программа «Антистресс» 3850 руб. вместо 4350 руб.
  • Программа «Райское наслаждение» 4250 руб. вместо 4600 руб.
  • Программа «Магия камней» 3800 руб. вместо 4300 руб.

Подарите свободу от стресса! Этот подарок запомнится!

Релакс-центр GRAND FLOAT

Ждем вас в гости ежедневно с 10:00 до 21:00

по адресу: Барнаул, пер. Геблера, 31

Мы в инстаграм: @grandfloat_barnaul

Фото: Центр флоатинга GRAND FLOAT.

Информация действительна на момент публикации.

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