После 2020 каждому необходима полная перезагрузка

Что такое флоатинг?
Флоатинг — это уникальный терапевтический метод достижения глубинной релаксации в специально оборудованной флоат-камере. Она наполнена концентрированным раствором английской соли, который позволяет телу «парить» на поверхности. Температура воды и воздуха равна температуре тела, что вместе с звуко- и светоизоляцией позволяет полностью отключить внешние раздражители и погрузиться в состояние «невесомости».
Физическое воздействие флоатинга научно доказано.
Среди основных эффектов:
Расслабление мышц, декомпрессия позвоночных дисков и суставов.
В условиях современной жизни процедура будет полезна всем жителям города, которые заботятся о своем физическом и эмоциональном состоянии. Освобождение от стресса и напряжения, которые являются первопричиной многих болезней, запускает механизм естественного восстановления.
Флоатинг помогает не только оздоровиться, но и похорошеть. Во время процедуры разглаживаются морщинки, нормализуется питание клеток кожи и улучшается цвет лица, уменьшаются проявления целлюлита.
В состоянии невесомости, которая возникает во время флоатинга, организму не нужно бороться с гравитацией, за счет чего разгружается до 90% его энергетических ресурсов. Это способствует расслаблению суставов, позвоночника и шейного отдела, которые больше всего страдают от постоянного действия силы притяжения.
1 час флоатинга дает больший успокаивающий и тонизирующий эффект, чем 6−8 часов полноценного сна. Эффект после сеанса сравним с отдыхом на море. Ближе, чем море! Больше, чем подарок!
Всегда в наличии подарочные сертификаты на любую услугу нашего релакс-центра от 2000 руб.
- Флоатинг для одного 60 минут — 2200 руб.
- Флоатинг для двоих 60 минут — 3500 руб.
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Подарите свободу от стресса! Этот подарок запомнится!
Ждем вас в гости ежедневно с 10:00 до 21:00
по адресу: Барнаул, пер. Геблера, 31
Мы в инстаграм: @grandfloat_barnaul
Фото: Центр флоатинга GRAND FLOAT.
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