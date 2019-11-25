После Нового года в России вырастут цены на автомобили

Правительство одобрило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году. С января машины подорожают из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов, однако повышение утильсбора окажет дополнительный эффект на рост цен, сообщает «Коммерсант»

По данным издания, больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1−2 л) увеличится почти на 112,4%.

Некоторые эксперты считают, что увеличение стоимости автомобилей не будет одномоментным. Так Сергей Удалов из «Автостата» оценивал повышение в целом в 2−4%. А глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что даже с учетом повышения доля утильсбора в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5−2%, пишет «Коммерсант».