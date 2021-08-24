После переустановки Windows: где взять драйвера, чтобы все заработало

Обновить Windows на современных компьютерах — стационарных или портативных — несложно. Достаточно купить диск или скачать установочный пакет на флеш-носитель, вставить его в соответствующий разъем, запустить и следовать инструкциям. Если лэптоп не обновлялся давно, для чистки его реестров желательно отформатировать диски. Правда, после этого могут начаться сложности с работой устройств.

Эти сложности легко убрать, имея на руках самые новые версии драйверов — программ, посредством которых операционная система сообщается с каждым подключенным устройством. Но что делать, если нужных драйверов под рукой нет или диски с ними, выданные при покупке компьютера, уже могли бы праздность 10-летний юбилей?

Где взять драйвера на «чистую» Windows?

Решить вопрос с драйверами можно несколькими способами:

пройтись по сайтам производителем устройств ( для стационарного компьютера нужно знать , из чего он собран , с лэптопами проще) и скачать самые свежие версии;

для стационарного компьютера нужно знать из чего он собран с лэптопами проще) и скачать самые свежие версии; поискать готовые пакеты на торрентах ( правда , есть сомнения , что они будут абсолютно «здоровы»);

правда есть сомнения что они будут абсолютно «здоровы»); скачать драйвера на официальном сайте DriverPack Solution.

Первый вариант хорош только для новых ноутбуков и компьютеров. Через год производители устройств для них прекращают обновлять пакеты установочных программ. А иногда и для невозрастной техники самой свежей версии драйверов может не оказаться — разработчик не выкладывает их день в день.

Второй путь опасен вирусами и несовершенством предложенного софта. А вот DriverPack Solution — это универсальное решение. Причем во всех смыслах: здесь можно найти как отдельные программки под устройство, так и скачать драйвера для ноутбуков и нетбуков Samsumg на https://driverpack.io/ru/laptops/samsung, например (или выбрать свою марку — пакеты сортированы на сайте по алфавиту популярных брендов).

Как работает библиотека DriverPack Solution

План действий прост:

переходим на официальный сайт ( разработчик постоянно проводит мониторинг его безопасности в сотрудничестве с ведущими лабораториями антивирусного софта); выбираем бренд лэптопа; скачиваем рабочий файл — дальше все делает робот ( сканирует компьютер , определяет , что за драйвера ему нужны , ставит их и перезагружает технику , чтобы все заработало).

Другие версии DriverPack

Это удобно, если после переустановки операционной системы уже восстановлен интернет. Если его нет, все на том же сайте, где предлагается драйвера скачать, — https://driverpack.io/ru, — нужно выбрать версию DriverPack Network, а уже затем повторить вышеописанную процедуру.

Для настоящих знатоков, которые уверены, что лучше всякой автоматики разбираются в своих устройствах, есть еще один вариант, DriverPack Offline. Это самая полная библиотека драйверов, которые на день скачивания существуют. Ее надо скачать на носитель заранее, а уже после переустановки — выбрать в архиве только тот софт, который необходим на конкретном этапе пользователю.

Максимально полная библиотека драйверов

Прелесть DriverPack Offline состоит в том, что здесь можно найти не только самые свежие программы, но и драйвера для старых устройств. Те самые, которые больше нигде не отыскать (и из-за которых пусть и старенький, но все еще рабочий принтер, сканер или ридер приходится отправлять в утиль).

Правда, есть и минус. Разработчики сервиса ищут новые драйвера каждый день и минимум раз в месяц обновляют библиотеку. Скачав ее в июне 2021-го, к сентябрю того же года пользователь уже не будет иметь самого полного комплекта.

Впрочем, большинству он и не нужен. Тем более что в распоряжении всегда есть версия DriverPack Online, которая сама проверит софт на новизну и поставит самые свежие версии за 10−15 минут, как только появится доступ в интернет.