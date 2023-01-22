22 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

После схода двух вагонов с железной дороги в Алтайском крае восстановили движение

На станции Калманка Западно-Сибирской железной дороги 22 января восстановлено движение поездов, сообщают в пресс-центре компании.

Железная дорога.
Железная дорога.
Ирина Пергаева.

Напомним, в Калманском районе при отправлении грузового поезда со станции Калманка произошел сход двух вагонов без опрокидывания.

В результате чего было задержано отправление пригородного поезда сообщением «Алейская-Барнаул».

Для 28 пассажиров поезда была организована доставка до Барнаула автобусом. Пятеро пассажиров вернули деньги за билеты без удержания сборов и плат.

Пострадавших нет, нарушен габарит соседнего пути.

В ликвидации последствий принимал участие восстановительный поезд станции Алтайская. На месте работала комиссия Западно-Сибирской железной дороги.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость