После схода двух вагонов с железной дороги в Алтайском крае восстановили движение

Напомним, в Калманском районе при отправлении грузового поезда со станции Калманка произошел сход двух вагонов без опрокидывания.
В результате чего было задержано отправление пригородного поезда сообщением «Алейская-Барнаул».
Для 28 пассажиров поезда была организована доставка до Барнаула автобусом. Пятеро пассажиров вернули деньги за билеты без удержания сборов и плат.
Пострадавших нет, нарушен габарит соседнего пути.
В ликвидации последствий принимал участие восстановительный поезд станции Алтайская. На месте работала комиссия Западно-Сибирской железной дороги.
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