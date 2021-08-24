Последний путь надо пройти с достоинством

Если человек впервые встречается со смертью близкого, он однозначно теряется и не понимает, что делать, куда идти и к кому обращаться, какие документы собирать и что покупать.
Куда обратиться
Организовать достойные похороны — дело непростое и требующее соблюдения очень многих нюансов и формальностей, которые неизвестны обычному обывателю.
Именно поэтому была создана ООО «ГРС УТРАТА» в Москве — для того, чтобы помочь людям, любого социального достатка и статуса, нормально проводить своих близких в последний путь, профессионально и быстро провести процедуры погребения, похорон, кремации и прощания.
Убитому горем человеку нужно всего лишь позвонить, сразу после звонка в полицию и скорую помощь, на горячую линию похоронного дома ООО «ГРС УТРАТА» по номеру +7 (495)2802007 и переложить выполнение всех необходимых действий на плечи сотрудников Службы.
Услуги Городской Ритуальной Службы
- На горячей линии круглосуточно дежурят вежливые и чуткие администраторы, которые примут заказ и расскажут, что делать в первые часы.
- Ритуальные агенты оперативно приедут по любому адресу в Москве.
- В зависимости от суммы, которую вы можете потратить, пожеланий родственников или согласно последней воле усопшего, составят план похорон и рассчитают полную стоимость процесса.
- Подскажут куда обратиться, чтобы получить причитающиеся выплаты и пособия на погребение.
- Соберут всю необходимую документацию — медицинскую справку, Гербовое свидетельство о смерти, справку от правоохранительных органов для кремации.
- Помогут организовать перевозку тела в морг катафальным транспортом.
- Составят список и купят все необходимые ритуальные товары, качественные и по наиболее выгодным ценам и (гроб, памятные венки и ленты, памятник и надгробие, урну для кремации или крест на могилу).
- В зависимости от плана похорон, помогут с выделением места на кладбище, организуют услуги носильщиков, или договорятся о времени кремации и хранении урны с прахом.
- Подберут место для поминок.
На сайте https://utrata.ru/ можно оформить как пакетные услуги, так и индивидуальные, такие как бальзамирование, обеззараживание помещений, аренда места в колумбарии или захоронении урны.
Каждый процесс похорон, с погребением или кремацией, будет проведен оперативно, профессионально, респектабельно, согласно всем правилам и религиозным верованиям, с уважением к усопшему и его близким.