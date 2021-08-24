Последний путь надо пройти с достоинством

Утрата близкого человека, друга или родственника — это всегда неожиданно и очень тяжело морально, но, рано или поздно, к сожалению, практически всем приходится с этим сталкиваться.

Если человек впервые встречается со смертью близкого, он однозначно теряется и не понимает, что делать, куда идти и к кому обращаться, какие документы собирать и что покупать.

Куда обратиться

Организовать достойные похороны — дело непростое и требующее соблюдения очень многих нюансов и формальностей, которые неизвестны обычному обывателю.

Именно поэтому была создана ООО «ГРС УТРАТА» в Москве — для того, чтобы помочь людям, любого социального достатка и статуса, нормально проводить своих близких в последний путь, профессионально и быстро провести процедуры погребения, похорон, кремации и прощания.

Убитому горем человеку нужно всего лишь позвонить, сразу после звонка в полицию и скорую помощь, на горячую линию похоронного дома ООО «ГРС УТРАТА» по номеру +7 (495)2802007 и переложить выполнение всех необходимых действий на плечи сотрудников Службы.

Услуги Городской Ритуальной Службы

На горячей линии круглосуточно дежурят вежливые и чуткие администраторы , которые примут заказ и расскажут , что делать в первые часы.

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