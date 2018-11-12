Алтайские студенты и школьники смогут побывать на энергобъектах региона

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» стартовала традиционная «Неделя МРСК Сибири». В этот период энергокомпания распахивает двери своих подразделений для того, чтобы ребята могли ближе познакомиться с отраслью. Энергетики не только зовут гостей к себе, но и сами посещают учебные заведения региона.

Встречи с учащимися средних школ запланировано во всех районах электрических сетей Алтайэнерго. Ребята побывают на подстанциях, увидят, как работает энергооборудование, узнают о том, какие профессии востребованы в энергетической отрасли, какими качествами нужно обладать, чтобы стать энергетиком. Цель таких экскурсий — повышение интереса школьников к электротехническим специальностям. Многие сотрудники компании сегодня рассказывают, что именно после такой встречи было принято решение навсегда связать свою судьбу с энергетикой.

Павел Кудин,

главный инженер Поспелихинского РЭС:

Первый раз побывал на подстанции еще школьником. Тогда выпускной класс, в котором я учился, пригласили на экскурсию в Поспелихинский РЭС. Вернулся домой и уже точно знал, что обязательно стану энергетиком. Вот уже 12 лет работаю в этом самом РЭС. Считаю свою работу самой лучшей и уважаемой, а отрасль — очень нужной и важной для общества.

Во время профориентационной кампании состоятся визиты представителей филиала в средние и высшие учебные заведения. Здесь у электросетевиков уже прикладной интерес как у работодателя: присмотреться к студентам, рассказать о преимуществах работы именно в Алтайэнерго. Профильные ВУЗы и ССУЗы — давние партнеры крупнейшей электросетевой компании региона. Их выпускники и составляют основной костяк предприятия. В этих учебных заведениях под патронажем Алтайэнерго реализуются специальные проекты и программы.