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Постоянный пункт приема вещей Charity Market открылся в Индустриальном районе. Рассказываем, что можно принести

Charity Market — это проект Благотворительного фонда «Облака». Организация помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по всему краю. С помощью Charity Market «Облака» обеспечивают своих подопечных и других нуждающихся людей необходимыми вещами.

Пункт приема вещей Charity Market

19 октября в Индустриальном районе открылся новый пункт приема. Туда вы можете принести ненужные вещи, которые давно лежат без дела в шкафу, и тем самым помочь нуждающимся людям.

Адрес: ул. Лазурная, 19

Время работы: 12:00 — 20:00, ежедневно

Charity Market принимает только чистые и в хорошем состоянии вещи, а именно:

  • Взрослую и детскую одежду и обувь
  • Аксессуары (сумки, шапки, перчатки, украшения)
  • Предметы быта (посуду, постельное белье, текстиль)
  • Игрушки
  • Книги
Пункт приема вещей Charity Market

90% вещей из пунктов приема распределяются на нужды фонда «Облака», в комплексные центры помощи районов края, в другие благотворительные организации. 10% вещей выставляют в торговый зал Charity Market за минимальные благотворительные взносы до 319 рублей. Все средства передаются «Облакам»: они используются для реализации программ «Детское питание», «Медицинская помощь», «Детский центр» и другие программы фонда.

Освободите пространство в доме и сделайте доброе дело с Charity Market.

Пункт приема вещей Charity Market

Страница Charity Market в Instagram: @charitymarket22

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