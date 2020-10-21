Постоянный пункт приема вещей Charity Market открылся в Индустриальном районе. Рассказываем, что можно принести

19 октября в Индустриальном районе открылся новый пункт приема. Туда вы можете принести ненужные вещи, которые давно лежат без дела в шкафу, и тем самым помочь нуждающимся людям.
Адрес: ул. Лазурная, 19
Время работы: 12:00 — 20:00, ежедневно
Charity Market принимает только чистые и в хорошем состоянии вещи, а именно:
- Взрослую и детскую одежду и обувь
- Аксессуары (сумки, шапки, перчатки, украшения)
- Предметы быта (посуду, постельное белье, текстиль)
- Игрушки
- Книги
90% вещей из пунктов приема распределяются на нужды фонда «Облака», в комплексные центры помощи районов края, в другие благотворительные организации. 10% вещей выставляют в торговый зал Charity Market за минимальные благотворительные взносы до 319 рублей. Все средства передаются «Облакам»: они используются для реализации программ «Детское питание», «Медицинская помощь», «Детский центр» и другие программы фонда.
Освободите пространство в доме и сделайте доброе дело с Charity Market.
Страница Charity Market в Instagram: @charitymarket22