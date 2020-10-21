Постоянный пункт приема вещей Charity Market открылся в Индустриальном районе. Рассказываем, что можно принести

Charity Market — это проект Благотворительного фонда «Облака». Организация помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по всему краю. С помощью Charity Market «Облака» обеспечивают своих подопечных и других нуждающихся людей необходимыми вещами.

Пункт приема вещей Charity Market

19 октября в Индустриальном районе открылся новый пункт приема. Туда вы можете принести ненужные вещи, которые давно лежат без дела в шкафу, и тем самым помочь нуждающимся людям.

Адрес: ул. Лазурная, 19 Время работы: 12:00 — 20:00, ежедневно

Charity Market принимает только чистые и в хорошем состоянии вещи, а именно:

Взрослую и детскую одежду и обувь

Аксессуары ( сумки , шапки , перчатки , украшения)

сумки шапки перчатки украшения) Предметы быта ( посуду , постельное белье , текстиль)

посуду постельное белье текстиль) Игрушки

Книги

Пункт приема вещей Charity Market

90% вещей из пунктов приема распределяются на нужды фонда «Облака», в комплексные центры помощи районов края, в другие благотворительные организации. 10% вещей выставляют в торговый зал Charity Market за минимальные благотворительные взносы до 319 рублей. Все средства передаются «Облакам»: они используются для реализации программ «Детское питание», «Медицинская помощь», «Детский центр» и другие программы фонда.

Освободите пространство в доме и сделайте доброе дело с Charity Market.

Пункт приема вещей Charity Market