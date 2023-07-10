Посуда и не только. Чем новый магазин «Формула М2» готов удивить барнаульцев

Широкий ассортимент красивой посуды, качественного текстиля, уникального декора и других приятных мелочей для домашнего уюта теперь легко найти в большом магазине «Формула М2» .

В сети гипермаркетов товаров для дома и ремонта «Формула М2» знают, как освежить интерьер. В огромном торговом зале нового магазина в ТВК Гранд ARENA представлен широкий ассортимент посуды и элементов интерьера, который ничуть не уступает известной шведской компании. Такого не найти ни в одном другом магазине сети. Цены тоже приятно удивят.

В новом магазине «Формула М2» подготовили эксклюзивное предложение, способное удовлетворить любого потребителя.

Специалисты сети знают, о чем говорят. Будучи экспертами в области строительства, ремонта и товаров для дома, они провели тщательный мониторинг рынка и сделали вывод: выбор посуды и элементов для домашнего уюта в Барнауле довольно ограничен. С этим нужно было что-то делать.

Итогом решения непростой задачи стало эксклюзивное предложение, аналогов которому в городе еще нет. В огромном торговом зале нового магазина «Формула М2» собрали широчайший выбор брендов посуды, текстиля и декора по привлекательным ценам.

Тарелки, кружки, фужеры, столовые приборы и многое другое представлены в разных цветовых и дизайнерских решениях. Здесь найдется подходящий элемент для любого интерьера, будь то классика или современный лофт. Любопытно, что уникальная ассортиментная линейка оказалась ничуть не хуже некогда популярной шведской компании.

Так что теперь барнаульцам не придется долго подбирать вещи для создания домашней атмосферы. В магазине сети, который недавно открылся в ТВК Гранд ARENA, есть все для создания уникального интерьера. Тем, кто хочет просто освежить обстановку, также будет на что посмотреть.

А вот масштабы ремонта здесь просто перестают иметь значение. В торговом зале размером с футбольное поле представлены качественные материалы для отделки квартир, загородных или дачных домиков. Есть все: сухие строительные смеси, обои, светильники, гипсокартон, пиломатериалы и т.д.

Клиентам остается только наслаждаться выбором. Бесплатные услуги в виде дизайн-проекта, просчета сметы и доставки точно поднимут настроение любому клиенту.

Новая «Формула М2» ждет барнаульцев, на каком бы этапе ремонта они ни были. Здесь подскажут, как сделать его в радость!

Новая «Формула М2» — по-настоящему выгодные цены!

ТВК Гранд ARENA, Павловский тракт, 180, 1 этаж.

Сайт: https://formulam2.ru/

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