Современные женщины не хотят тратить лишнее время на повседневные бытовые дела. Мытье посуды многие воспринимают как рутинную, неприятную обязанность. Поэтому покупка посудомоечной машинки освободит хозяйку от надоевшего занятия, сэкономит время для более приятных и необходимых дел. К тому же руки не будут лишний раз контактировать с водой и моющими средствами.

Выбрать и заказать качественную посудомоечную машинку по разумной цене можно в интернет-магазине alser.kz.

Типы и габариты

Купить посудомоечную машину в Alser. kz можно в 1 клик. Сотрудники компании помогут вам оформить заказ и ответят на интересующие вопросы. При выборе следует учитывать размеры вашей кухни. Исходя из площади, которую вы можете отвести под посудомойку, определите, какие габариты подойдут к вашей кухне. При нехватке места это может быть узкая модель с шириной от 42 до 50 см и высотой 85 см, либо компактная машинка размером с микроволновку. Стандартные модели обладают шириной 60 см при высоте до 85 см.

Посудомоечная машина. ТОО «Gulser Computers» ( Гулсер Компьютерс)

Если вы хотите выдержать дизайн кухни в одном стиле, отдайте предпочтение моделям полностью или частично встраиваемым в мебельный гарнитур. В первых кнопки управления располагаются на передней панели, у вторых — в торце двери. Если «прятать» посудомойку для вас неактуально, выберите отдельно стоящую модель. Такие стоят дешевле.

Вместимость машинки зависит от ее ширины. Для стандартной семьи подойдет модель, рассчитанная на 4−7 комплектов. Для больших семей или мини-предприятий нужна машина на 12−14 комплектов. Под комплектом подразумевается по 3 тарелки и ложки, нож, вилка, блюдце, чашка, бокал, салатница.

Опции и оснащение

Функционал и возможности машинки определяют ее цену. Перед покупкой определитесь, какие опции вам действительно необходимы, а за какие можно не переплачивать. От функции подключения к горячей воде можно отказаться, т.к. дешевле обходится нагрев холодной. Возможность отсрочки старта до 20 часов вызывает вопросы: за это время моющее средство может слежаться и потерять рабочие свойства.

Посудомоечная машина. ТОО «Gulser Computers» ( Гулсер Компьютерс)

Функция аквастоп позволит перекрыть подачу воды при появлении неисправностей. Блокировка от детей избавит вас от беспокойства за безопасность маленького помощника. Полезным будет наличие различных режимов работы:

Быстрый.

Экономичный.

Замачивание.

Ополаскивание.

От лишнего потребления воды и электричества избавит режим частичной загрузки. Минимальное вмешательство в процесс потребуется от вас при наличии фильтра с самоочисткой.

Обычно на посуде стоит маркировка, разрешена ли ей машинная мойка. Вручную моют посуду из благородных металлов, алюминия, перламутра и дерева. Даже если из дерева только ручка.

ТОО «Gulser Computers» (Гулсер Компьютерс). Юридический адрес: 050016, город Алматы, Жетысуйский район, пр. Суюнбая 2, ТРК «MEREY», корпус 1, литер «В». ИИН 081 040 013 276.