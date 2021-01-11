Посудомоечная машина.

Выбрать и заказать качественную посудомоечную машинку по разумной цене можно в интернет-магазине alser.kz.
Типы и габариты
Купить посудомоечную машину в Alser. kz можно в 1 клик. Сотрудники компании помогут вам оформить заказ и ответят на интересующие вопросы. При выборе следует учитывать размеры вашей кухни. Исходя из площади, которую вы можете отвести под посудомойку, определите, какие габариты подойдут к вашей кухне. При нехватке места это может быть узкая модель с шириной от 42 до 50 см и высотой 85 см, либо компактная машинка размером с микроволновку. Стандартные модели обладают шириной 60 см при высоте до 85 см.
Если вы хотите выдержать дизайн кухни в одном стиле, отдайте предпочтение моделям полностью или частично встраиваемым в мебельный гарнитур. В первых кнопки управления располагаются на передней панели, у вторых — в торце двери. Если «прятать» посудомойку для вас неактуально, выберите отдельно стоящую модель. Такие стоят дешевле.
Вместимость машинки зависит от ее ширины. Для стандартной семьи подойдет модель, рассчитанная на 4−7 комплектов. Для больших семей или мини-предприятий нужна машина на 12−14 комплектов. Под комплектом подразумевается по 3 тарелки и ложки, нож, вилка, блюдце, чашка, бокал, салатница.
Опции и оснащение
Функционал и возможности машинки определяют ее цену. Перед покупкой определитесь, какие опции вам действительно необходимы, а за какие можно не переплачивать. От функции подключения к горячей воде можно отказаться, т.к. дешевле обходится нагрев холодной. Возможность отсрочки старта до 20 часов вызывает вопросы: за это время моющее средство может слежаться и потерять рабочие свойства.
Функция аквастоп позволит перекрыть подачу воды при появлении неисправностей. Блокировка от детей избавит вас от беспокойства за безопасность маленького помощника. Полезным будет наличие различных режимов работы:
- Быстрый.
- Экономичный.
- Замачивание.
- Ополаскивание.
От лишнего потребления воды и электричества избавит режим частичной загрузки. Минимальное вмешательство в процесс потребуется от вас при наличии фильтра с самоочисткой.
Обычно на посуде стоит маркировка, разрешена ли ей машинная мойка. Вручную моют посуду из благородных металлов, алюминия, перламутра и дерева. Даже если из дерева только ручка.
ТОО «Gulser Computers» (Гулсер Компьютерс). Юридический адрес: 050016, город Алматы, Жетысуйский район, пр. Суюнбая 2, ТРК «MEREY», корпус 1, литер «В». ИИН 081 040 013 276.