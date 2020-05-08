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Потребитель

Потребители могут не получить свои деньги за неиспользованные билеты в разгар пандемии

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант».

Самолет.
Самолет.
Gelio (Степанов Слава)

Компании, согласно проекту, смогут перевести эквивалент средств на личный счет пассажира. Эти деньги можно будет потратить на новый билет. Перевозчик также сможет выдать ваучер на будущую поездку.

Особый формат компенсаций за отмененные поездки могут устанавливать по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, рассказали изданию источники в отрасли.

Госдума рассмотрит законопроект уже в мае, пишет bfm.ru.

Причиной подготовки документа стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за пандемии коронавируса.

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