Потребительские кредиты по фиксированной ставке 9,9% годовых

Только до 22 марта жители Алтайского края могут воспользоваться специальным предложением и существенно сэкономить на платежах, подключив услугу «Ставка на ваших условиях» при оформлении потребительского кредита. Стоимость услуги зависит от категории клиента и размера кредита.*

Сумма кредита — до 1 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет.

Так, клиент с положительной кредитной историей в Банке «Левобережный», оформивший кредит на сумму 300 000 рублей сроком на 5 лет по стандартной ставке 14,9% и подключивший услугу «Ставка на ваших условиях», сэкономит на платежах почти 20 000 рублей.

Предложение действует до 22.03.2020 года. С подробными условиями и подать заявку на кредит можно ознакомиться в офисах или на сайте банка, а также по телефону.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Тел. 8−800−3333−555

Сайт: www.nskbl.ru

* Для клиентов, получающих заработную плату или пенсию на карту в Банке «Левобережный», при сумме кредита от 300 000 до 1 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту — 11,9% годовых. Клиент может снизить ставку до 9,9% годовых, подключив услугу «Ставка на ваших условиях». Стоимость услуги 0,75% за каждый год кредитования. При сумме от 100 000 до 299 999 рублей первоначальная ставка по кредиту -14,5% годовых. Клиент может снизить ставку до 9,9% годовых, подключив услугу «Ставка на ваших условиях». Стоимость услуги 1,5% за каждый год кредитования. При сумме до 99 999 рублей первоначальная ставка по кредиту — 18,5% годовых. Клиент может снизить ставку до 9,9% годовых, подключив услугу «Ставка на ваших условиях». Стоимость услуги 2,5% за каждый год кредитования.

Для клиентов с положительной кредитной историей в Банке «Левобережный», при сумме кредита от 300 000 до 1 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту — 14,9% годовых. Клиент может снизить ставку до 9,9% годовых, подключив услугу «Ставка на ваших условиях». Стоимость услуги 1,75% за каждый год кредитования. При сумме от 100 000 до 299 999 рублей первоначальная ставка по кредиту -17,5% годовых. Клиент может снизить ставку до 9,9% годовых, подключив услугу «Ставка на ваших условиях». Стоимость услуги 2,5% за каждый год кредитования. При сумме до 99 999 рублей первоначальная ставка по кредиту — 20,5% годовых. Клиент может снизить ставку до 9,9% годовых, подключив услугу «Ставка на ваших условиях». Стоимость услуги 3,5% за каждый год кредитования.

Для новых клиентов, при сумме кредита от 300 000 до 1 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту — 16,9% годовых. Клиент может снизить ставку до 9,9% годовых, подключив услугу «Ставка на ваших условиях». Стоимость услуги 2,5% за каждый год кредитования. При сумме от 30 000 до 299 999 рублей первоначальная ставка по кредиту — 21,5% годовых. Клиент может снизить ставку до 9,9% годовых, подключив услугу «Ставка на ваших условиях». Стоимость услуги 4,5% за каждый год кредитования. При сумме до 29 999 рублей первоначальная ставка по кредиту — 22,5% годовых. Клиент может снизить ставку до 9,9% годовых, подключив услугу «Ставка на ваших условиях». Стоимость услуги 5% за каждый год кредитования.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.