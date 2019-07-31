Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии предложили сделать разными по составу потребительские корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас потребительская корзина рассчитывается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. Сообщается, что авторы инициативы уже разработали новые продуктовые наборы и направили предложения в различные ведомства. Скорее всего, их рассмотрят на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребкорзины и прожиточного минимума.

Во всех разработанных экспертами корзинах содержание большинства продуктов выше, чем предусмотрено нынешними нормативами. Увеличено количество фруктов, мяса, рыбы, молочных продуктов и овощей.

Согласно предложению специалистов ФИЦ, мужчинам должно полагаться примерно на 14% больше средств, чем женщинам.

«Известия» уточняют, что практики разделения прожиточного минимума на мужской и женский не существует ни в одной стране мира.