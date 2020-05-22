Поясните за шмот: как барнаульцы наказывают копеечкой Дольче и Габбана

Казалось бы, 90-е годы XX века остались в ушедшем столетии вместе с кепками USA и штанами Abibas. Но нет! Отголоски прошлого, как в фильмах Балабанова, никуда не делись. В барнаульских Instagram-аккаунтах реализуется «Calvin Klein» за 90 рублей и «Dolce & Gabbana» за 350. Расследование altapress.ru показало, что столица края наполнена сомнительными товарами, а сами барнаульцы не видят ничего плохого в репликах.

Стильная клубничка

Первый аккаунт, который попадается по запросу shopping barnaul, — @klubnika.fashion22. Товар магазина реализуется как через Instagram, так и через две офлайн-точки. Одна находится в ТРЦ «Праздничный», вторая — в ТЦ «Простор». Продавцы предлагают скидку 10% на весь ассортимент для подписчиков на страницу магазина в популярной социальной сети.

В @klubnika.fashion22 можно приобрести футболки (от 290 руб.), шорты (от 500 руб.), джинсы (от 950 руб.), кроссовки (от 500 руб.) Однако особое внимание привлекают вещи, на которых изображены символы известных брендов. Их стоимость — на порядок ниже, чем в официальных магазинах. К примеру, цена сумки «Michael Kors» в @klubnika.fashion22 — 1 тыс. руб. Что весьма настораживает. Ведь в официальном интернет-магазине бренда самая низкая цена за сумку — 16 тыс. руб.

Листаем дальше. Стоимость футболки «Balenciaga» — 590 руб., кроссовок «Supreme» — 890 руб., ремня «Dolce & Gabbana» — 350 руб. В аккаунте много вещей с надписью Calvin Klein — комплекты нижнего белья (690 руб.), бесшовные стринги (175 руб.), носки (90 руб.).

Однако, судя по многочисленным отзывам, покупателей сомнительное происхождение «брендовых» вещей не смущает. Люди довольны не только их низкой ценой, но и качеством.

Факт В 2018 году годовой оборот рынка поддельных товаров класса люкс достиг 280 млрд рублей. В то время как легальный сегмент оценивается в 250 млрд. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Основной канал сбыта подделок — торговые центры. На них приходится 40% продаж. Оборот подделок люксовых товаров в онлайн-магазинах оценивается почти в 84 млрд рублей, из них 25 млрд — это продажи через социальные сети и маркетплейсы.

Дешевле в 20 раз

Открываем следующий аккаунт — @alye_parusa.ru. Первое, что «впечатляет», — кроссовки «Balenciaga» за 2,5 тыс. руб. При условии, что в официальном интернет-бутике бренда нет кроссовок дешевле 50,8 тыс. Читаем описание — высокое качество обуви. Сразу приходит на ум, что продавцы забыли дописать: «Но это не точно».

Цена на «невесомые» (по словам продавцов, они сделаны из дышащего текстиля) кроссовки «Versace» — 2,2 тыс. руб., дороже «Nike» — 2,5 тыс. Стоимость кед «фирмы Converse» — 1,7 тыс. руб, «Puma» — 1,8 тыс. руб.

Как утверждают продавцы @alye_parusa.ru, покупатели активно разбирают белые слайды (проще говоря — шлепки) «Nike» за 1,2 тыс. руб. Бюджетнее «Vans» — всего 790 руб. Кроме того, в магазине можно приобрести кепки «Balenciaga». Цена — 400 руб.

Три блокировки аккаунта

Онлайн-магазин @brand_kross22, который не скрывает, что занимается реализацией реплик известных брендов, помимо кроссовок продает футболки, куртки, костюмы.

Стоимость джемпера «Givenchy» — 1,5 тыс. руб., столько же стоит и свитшот «Tommy Hilfiger». Цена кроссовок «New Balance» — 2,8 тыс. руб., а «Alexander McQueen» — 3,2 тыс.

Продавцы активно ведут страницу магазина в Instagram. К примеру, есть целый пост, почему покупатели не должны бояться заказывать вещи именно в @brand_kross22. Главный аргумент веселит: «Мы работаем с 2016 года. Пережили три блокировки аккаунта и никуда не пропали».

В другой публикации продавцы призывают оставить стереотипы насчет качества китайских вещей в прошлом. «Китай стал технологичнее Европы. Дизайнеры этой страны работают качественнее и быстрее российских и европейских», — пишут они.

Реплика бренда

Кроссовки загадочного происхождения можно также приобрести и в барнаульском @viva_shoes22. Самая дорогая «брендовая» обувь стоит там 2,4 тыс. руб. Это «Nike».

В @mozaika.barnaul22 продается много реплик сумок Michael Kors, Chanel и Dolce & Gabbana. Цена — около 2,5 тыс. руб.

Пишем в каждый из пяти магазинов, спрашиваем про качество. Все продавцы честно признаются: «продаем реплики». Но покупатели, похоже, это и сами понимают.

Отзывы покупателей

«Заказ пришел. Все подошло. Цены радуют. Такое платье в моем городе стоит от 1 тыс. руб.».

«Посылку получила. Качество футболки — огонь. Буду заказывать еще».

«Модель кроссовок подошла. Материал качественный».

«Сын второй день гоняет в „найках“. Доволен очень. Нога буквально спит».

«Теплые и красивые кроссовки. Цена соответствует качеству на 100%".

Мировая проблема

По словам владелицы магазинов «Бутикподшпилем», а также Gerry Veber и «Французское белье» Ирины Чанцевой, контрафакт — проблема всего мира.

Ирина Чанцева,

владелица магазина «Бутикподшпилем»:

Чаще всего подделывают люксовые бренды. В создание их имиджа вкладывают огромное количество средств. Обычный человек, покупая такие вещи, чувствует себя частью элиты. Не все могут позволить себе оригиналы, поэтому люди покупают подделки, которые доступны по цене. Например, среди жителей города пользуются популярностью копии сумок всех люксовых брендов.

Ирина Чанцева. Олег Богданов

По словам Чанцевой, самые подделываемые марки — Louis Vuitton, Armani, Dolce & Gabbana. В магазинах нашего города можно встретить копии вещей Armani и спортивного люксового бренда Sportalm.

Один из каналов распространения контрафактной продукции — Instagram. Основной — через онлайн-магазины.

Ирина Чанцева,

владелица магазина «Бутикподшпилем»:

Я не стану обращаться в полицию, если увижу реплику в магазине. Желающие носить подделки будут всегда, так же как и люди, которые готовы удовлетворить спрос на красивую жизнь.

Желание самоутвердиться

Житель Новоалтайска Антон убежден, что переплачивать за брендовые вещи — глупость. Он считает, что в официальных магазинах продаются те же «паленые шмотки», что и в Instagram-аккаунтах. «Так зачем платить больше?» — задается вопросом парень.

Житель Барнаула Вадим говорит, что не сильно расстроится, если узнает, что его брендовая футболка за 7 тыс. руб. окажется подделкой.

Вадим,

житель Барнаула:

Я покупаю брендовые вещи только в официальных магазинах. Мне нравится сам процесс. Таким образом я самоутверждаюсь. Знаю, что мои вещи стоят дорого, чувствую себя от этого более уверенно.

Факт Блогер Джин Карлос (@solebyjc) несколько месяцев назад опубликовал снимки новых кроссовок из коллаборации Dior x Air Jordan 1 High. На фото он указал название своего аккаунта, которое попало прямо на обувь. Уже в мае некая фабрика полностью скопировала эти кроссовки вместе с его ником, решив, что это часть оригинального дизайна.

Кодовое слово «контрафакт»

Контроль за реализацией в торговых точках фальсифицированной продукции осуществляют сотрудники внутренних дел на постоянной основе. На территории Алтайского края не реже двух раз год они проводят рейды под условным названием «Контрафакт». Проверка может быть инициирована и по заявлениям граждан.

В зависимости от условий и обстоятельств реализации контрафактной продукции предприниматели могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Контрафакт. Пресс-служба алтайской таможни.

В информационном центре краевого ГУ МВД объяснили, что выявление фактов торговли фальсифицированной продукцией и каналов поставок контрафактных товаров (в том числе и через интернет) — одно из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел. Она осуществляется вместе с другими заинтересованными службами и ведомствами.

«Как правило, подделывают и реализуют наиболее популярные товары, на которые наблюдается устойчивый спрос населения, — одежда, парфюмерия, алкоголь, продукты питания, сигареты», — сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.