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Появился первый «умный» сервис для наблюдения за отправленными грузами

Услуга «Контроль груза» поможет точно узнать, где находится отправленный груз, вскрывали ли упаковку, доставили ли его вовремя в место назначения, соблюдался ли температурный режим перевозки. Сервис запустила компания «МегаФон», пока это единственное на рынке решение подобного рода от операторов связи.

Какому бизнесу будет полезен сервис?

«Умная» услуга полезна для транспортной отрасли, ритейла и любых других бизнесов, которые работают с грузами и хотят контролировать процесс их доставки. Она будет особенно актуальной, если объект перевозится на двух и более видах транспорта в международных перевозках и при перемещениях товара внутри страны.

Решение повысит уровень сохранности перевозимых вещей, поможет оперативно реагировать на внештатные ситуации, строить прогнозы следующих поставок на основе полученной аналитики.

Как работает сервис «Контроль груза»?

В упаковку груза встраивается автономный трекер — закладка или маяк — с поддержкой системы спутникового позиционирования «Глонасс», GPS и LBS. Трекер-закладка используется только один раз, а трекер-маяк можно ставить повторно.

Маяк — устройство с расширенным функционалом. Он может определять не только факт прибытия груза в пункт назначения, его местонахождение или отклонение от маршрута, но и следить за температурным режимом, фиксировать падения и сообщать о неблагоприятных условиях перевозки.

Данные с трекеров отправляются по каналам сотовой связи стандарта GSM и поступают к диспетчерам. Сотрудники, ответственные за логистику в компании, получают своевременное уведомление о внештатных ситуациях вроде ударов, несанкционированных вскрытиях или изменениях положения.

В каком комплекте предоставляется услуга и сколько стоит?

Поставщик решения «МегаФон» предлагает услугу «Контроль груза» по модели «единого окна». То есть клиент получает сразу весь комплект, необходимый для работы: оборудование для мониторинга и его обслуживание, доступ в web-интерфейс и сети связи для передачи данных.

Абонентская плата за один объект мониторинга составляет 13 рублей в день. В стоимость входит необходимый для работы услуги интернет-трафик, доступ в личный кабинет через web-интерфейс или мобильное приложение, а также техническая поддержка.

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