Появился первый «умный» сервис для наблюдения за отправленными грузами

Услуга «Контроль груза» поможет точно узнать, где находится отправленный груз, вскрывали ли упаковку, доставили ли его вовремя в место назначения, соблюдался ли температурный режим перевозки. Сервис запустила компания «МегаФон», пока это единственное на рынке решение подобного рода от операторов связи.