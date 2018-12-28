Появился первый «умный» сервис для наблюдения за отправленными грузами

Какому бизнесу будет полезен сервис?
«Умная» услуга полезна для транспортной отрасли, ритейла и любых других бизнесов, которые работают с грузами и хотят контролировать процесс их доставки. Она будет особенно актуальной, если объект перевозится на двух и более видах транспорта в международных перевозках и при перемещениях товара внутри страны.
Решение повысит уровень сохранности перевозимых вещей, поможет оперативно реагировать на внештатные ситуации, строить прогнозы следующих поставок на основе полученной аналитики.
Как работает сервис «Контроль груза»?
В упаковку груза встраивается автономный трекер — закладка или маяк — с поддержкой системы спутникового позиционирования «Глонасс», GPS и LBS. Трекер-закладка используется только один раз, а трекер-маяк можно ставить повторно.
Маяк — устройство с расширенным функционалом. Он может определять не только факт прибытия груза в пункт назначения, его местонахождение или отклонение от маршрута, но и следить за температурным режимом, фиксировать падения и сообщать о неблагоприятных условиях перевозки.
Данные с трекеров отправляются по каналам сотовой связи стандарта GSM и поступают к диспетчерам. Сотрудники, ответственные за логистику в компании, получают своевременное уведомление о внештатных ситуациях вроде ударов, несанкционированных вскрытиях или изменениях положения.
В каком комплекте предоставляется услуга и сколько стоит?
Поставщик решения «МегаФон» предлагает услугу «Контроль груза» по модели «единого окна». То есть клиент получает сразу весь комплект, необходимый для работы: оборудование для мониторинга и его обслуживание, доступ в web-интерфейс и сети связи для передачи данных.
Абонентская плата за один объект мониторинга составляет 13 рублей в день. В стоимость входит необходимый для работы услуги интернет-трафик, доступ в личный кабинет через web-интерфейс или мобильное приложение, а также техническая поддержка.