Появился удобный сервис для прослушивания подкастов на смартфоне

Компания «МегаФон» создала платформу для прослушивания подкастов «МегаФон Подкасты». Доступ к ней можно получить через приложение для iOS и Android. На платформе загружены сотни лекций, аудиостатей и тематических подкастов, прослушивать которые можно без расхода мобильного трафика из подключенного пакета.

В базовой версии «МегаФон Подкасты» собраны аудиозаписи известных авторов: юмористические шоу Joe Rogan Experience и «Лайфхакер», популярные лекции по литературе и искусству от студии Arzamas, образовательные проекты TED и BBC — всего более 200 подкастов в 11 категориях, которые можно слушать бесплатно.

Пользователи приложения также могут оформить премиальный доступ к расширенной части сервиса. Он позволяет слушать аудиостатьи, лекции и обзоры мировых литературных бестселлеров, многие из которых еще не переведены на русский язык. Оплата подписки производится с мобильного счета абонента и составляет 5 рублей в день.

Удобный сервис для прослушивания подкастов на смартфоне. Фото предоставлено компанией «МегаФон»

«МегаФон Подкасты» уже доступны для загрузки в Google Play Market и Apple AppStorе. Пользователи приложения могут воспроизводить записи в ускоренном режиме и сохранять их в память смартфона для дальнейшего офлайн-использования даже без доступа к сети интернет. При использовании нескольких устройств коллекция подкастов и история прослушиваний сохраняется в учетной записи абонента.

Андрей Кушнарев,

гендиректор «МегаЛабс»:

— Сегодня подкасты в России переживают свое второе рождение. Если 10 лет назад их записывали преимущественно энтузиасты, то сейчас рынок подкастов формируют СМИ, профессиональные авторы, которые создают качественный контент. Будучи удобным аудиосервисом, «МегаФон Подкасты» органично дополнит уже существующую линейку мультимедийных услуг компании — «МегаФон ТВ», «МегаФон Пресса» и «МегаФон Образование».

Прослушивать подкасты можно в любое удобное время, не отрываясь от повседневных задач — этим объясняется их популярность во всем мире. По данным IAB Russia в 2019 году ежемесячная аудитория слушателей подкастов в России превысила 5 млн человек, в 2020 году она вырастет в два раза и достигнет 10,5 млн пользователей.

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