24 июня
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Потребитель

Поймать леща и найти карася. Где в Алтайском крае можно славно порыбачить

Рассказываем, как добраться до самых рыбных мест Алтайского края и какую рыбу можно там поймать.

Рыба, морепродукты
Рыба, морепродукты
pixabay.com/

Правдинское водохранилище

Правдинское водохранилище расположено рядом с поселком Березовка. Если вы приехали с пустыми руками, то снасти здесь дадут напрокат.

Кстати, водохранилище довольно популярно, поэтому уединиться на нем вряд ли получится. Но посетить его все равно стоит, как минимум ради раков. Доехать до Правдинского можно на электричке — до станций «22 км» или «Бешенцево».

Правдинское водохранилище.
Правдинское водохранилище.
«Яндекс.Карты»

«Правая лапа»

За Старым мостом находится место для отдыха, гребли и для рыбалки. Правда, добираться до «Правой лапы» без автомобиля туда неудобно: автобусы № 205, № 125 останавливаются только за мостом по требованию, а ближайшая станция — Присягино — тоже далековато. Но зато здесь можно получ… поймать хорошего леща!

&quot;Правая лапа&quot;
«Правая лапа»
«Яндекс.Карты»

Река Талая

Талая — излюбленное место отдыха. На это извилистой речке можно поймать карася, сазана, нельму, леща, окуня и даже щуку — словом, все то же самое, что в Оби. Чтобы доехать сюда на машине, перед поселком Затон нужно повернуть налево.

Река Талая
Река Талая
«Яндекс.Карты»

Гоньба

В этой части Оби можно поймать как хищника (щуку, окуня, ерша), так и мирняк (леща, карася, сорогу и сазана). Считается, что самые рыбные места находятся на противоположном от села Гоньба берегу. Добраться туда можно на автобусе № 25.

Гоньба
Гоньба
«Яндекс.Карты»

Платные водоемы

Сорочий Лог. Водохранилище расположено в Первомайском районе, в сорока пяти километрах от краевой столицы. Здесь отдыхающие платят за сервис — столики, вывоз мусора и туалеты.

Шишкин Л. И. Это крупное фермерское хозяйство расположено в селе Титовка Егорьевского района. В нем три пруда зарыблены крупными карпами весом до десяти килограммов. Оплату здесь берут по часам или за сутки.

Озеро Оазис. Находится напротив села Санниково. Поохотиться можно на щуку, судака, окуня, а также леща, плотву. Планировать ловлю рыбы можно и зимой, и летом.

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