Для удовольствия и снижения веса. Где арендовать велосипед и славно на нем покататься

FreeRide организует походы, а также велосипедные туры. Ближайший из них пройдет на Каракольских озерах с 30 июня по 3 июля. Путевку можно купить за 10,9 тыс. рублей. В стоимость входят: трансфер со снаряжением из Барнаула и обратно; машина для сопровождения велосипедов; питание; услуги гида и веломастера.
Протяженность маршрута — 50 километров на «великах» и примерно 25 километров пешком.
Кроме того, на 11−17 августа запланирована поездка «Телецкое озеро-перевал Кату-Ярык». Она стоит 23,9 тыс. рублей.
Адрес: пр. Ленина, 71 (ТЦ «Россия»)
В этой мастерской предлагают разные горные велосипеды — за 250−350 рублей в час или 500−700 рублей в день. В ассортименте несколько марок: Stels, Merida, Norco, GT и другие.
В прокат здесь дают фэтбайки (горные велосипеды с широкими покрышками) за 600 рублей в час или 1,2 тыс. рублей в день, а также ролики за 200 рублей в час или 400 рублей в день.
Чтобы арендовать их, надо предоставить паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС или военный билет. В «ВелоPROкате» шутят: «Телефоны, ключи и золото в залог не берем».
Адрес: ул. Власихинская, 69-т, (лагерь «Крылатых»), ул. Кутузова, 140 (лыжная база «Локомотив»)
В FUN тоже арендуют ролики, а еще ремонтируют мотоциклы. «Снять» велосипед стоит 150 рублей в час, 250 рублей за 3 часа, 400 — с 10:00 до 20:00, 250 рублей — с 19:00 до 11:00 и 500 рублей — в сутки.
Доступны и такие услуги: накачивание колес — бесплатно; замена камеры или покрышки — 100 рублей, спицы — 150 рублей; регулировка переднего или заднего тормоза — 150 рублей, ремонт цепи — 200 рублей; переборка вилки (детали, удерживающей переднее колесо) — 1,2 тыс. рублей, установка аксессуаров — 100−200 рублей.
Адрес: ул. Песчаная, 108, кабинет 7
В ReVa цены на прокат «великов» следующие: от 200 рублей — в час, от 300 рублей — за три часа, от 550 рублей в сутки и от 450 рублей — с 10:00 до 20:00.
Ремонт колес начинается от 250 рублей, замена деталей — 100 рублей, регулировка и настройка колес или дополнительный ремонт — 300 рублей.
А вот полное техобслуживание двухколесного «коня» обойдется в 3 тыс. рублей.
В мастерской продают туры. Один из ни — в Долину духов — пройдет 27−29 мая и стоит 8,7 тыс. рублей.
Адрес: ул. Молодежная, 42
Amaxtur сдает палатки, тенты, шатры, кемпинговую мебель, рюкзаки и спальные мешки; проводит сплавы и велопарады; обучает езде на сноубордах и горных лыжах.
Взять детский велосипед, самокат или гироскутер можно за 150 рублей в час, взрослый — за 250 рублей.
Добавим, что полное ТО в конторе выполняют за 1,9 тыс. рублей.
Адрес: ул. Мало-Тобольская, 30