Для удовольствия и снижения веса. Где арендовать велосипед и славно на нем покататься

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«ВелоPROкат»

В этой мастерской предлагают разные горные велосипеды — за 250−350 рублей в час или 500−700 рублей в день. В ассортименте несколько марок: Stels, Merida, Norco, GT и другие.

В прокат здесь дают фэтбайки (горные велосипеды с широкими покрышками) за 600 рублей в час или 1,2 тыс. рублей в день, а также ролики за 200 рублей в час или 400 рублей в день.

Ночь , велосипед СС0

Чтобы арендовать их, надо предоставить паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС или военный билет. В «ВелоPROкате» шутят: «Телефоны, ключи и золото в залог не берем».

Адрес: ул. Власихинская, 69-т, (лагерь «Крылатых»), ул. Кутузова, 140 (лыжная база «Локомотив»)