В «яблочко»! ТОП-5 стрелковых клубов Алтая

Инструкторы «Трофея» объясняют, как стрелять по статичным и движущимся мишеням.
Здесь работает пневматический тир. В нем 20 выстрелов стоят 100 рублей с понедельника по четверг и 250 — с пятницы по воскресенье. Кроме того, для клиентов действуют программы «Морской бой», «Нерфинг», «Охота» и «Дартс».
Еще в стрелковом клубе можно пометать ножи с топорами, сыграть в лазертаг, а также «приручить» арбалет и лук. Это стоит 100−200 рублей.
Адрес: ул. Власихинская, 166.
Эта площадка предлагает тренировочные курсы с 10−20 патронами: стрельбу из пистолета «Викинг» (500 рублей); из винтовок AR15 и «ТИГР» (по 1 тыс. рублей); из пистолета Glock-1, карабина ВПО 136 (по 2 тыс. рублей) и другого оружия.
Также доступна аренда стрелковой галереи для силовых структур (2,4 тыс. рублей в час).
Адрес: село Шадрино, конец оврага Родиха.
Офис в Барнауле — Кулагина, 28.
Double-Alpha обучает воспитанников по нескольким программам.
Одна из них — спортивная. Пройдя ее, можно участвовать в соревнованиях и получать разряды. А вторая — военно-прикладная и включает в себя упражнения для бойцов.
Вот что руководители клуба рассказывают о своем арсенале: «Мощность оружия, которое мы используем, не превышает трех джоулей. Поэтому оно не требует лицензирования. Но габариты, „органы“ управления и отдача в них полностью соответствуют огнестрельным аналогам».
Цены на стрельбу предоставляют по запросу.
Адрес: ул. Тимуровская, 23.
Лазертаг в «Киберарене» стоит 300−400 рублей в час, страйкбол (стрельба из мягкой пневматики) — 400 рублей, а арчертаг (безопасная стрельба из лука) — 2,5−3 тыс. рублей.
В местном тире есть луки, арбалеты и стенд для метания, которые можно арендовать за 400−600 рублей в час.
И, кстати, клуб продает абонементы. Их цена — 1,5−7 тыс. рублей.
Адрес: ул. Монтажников, 24.
Гости «Олимпийского» стреляют по летящим мишеням, а еще учатся использовать гладкоствольное и нарезное оружие. А помогают в этом индивидуальные инструкторы.
«У нас есть все необходимое оборудование для пулевой стрельбы, пристрелки любого спортивного, охотничьего и служебного оружия — в том числе пневматических пистолетов, револьверов и винтовок», — пишут на сайте клуба.
Цены на услуги также предоставляют по запросу.
Адрес: ул. Власихинская, 69ф.