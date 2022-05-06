В «яблочко»! ТОП-5 стрелковых клубов Алтая

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«Трофей»

Инструкторы «Трофея» объясняют, как стрелять по статичным и движущимся мишеням.

Здесь работает пневматический тир. В нем 20 выстрелов стоят 100 рублей с понедельника по четверг и 250 — с пятницы по воскресенье. Кроме того, для клиентов действуют программы «Морской бой», «Нерфинг», «Охота» и «Дартс».

Стрельба , оружие. СС0

Еще в стрелковом клубе можно пометать ножи с топорами, сыграть в лазертаг, а также «приручить» арбалет и лук. Это стоит 100−200 рублей.

Адрес: ул. Власихинская, 166.