6 мая
﻿
Хобби

В «яблочко»! ТОП-5 стрелковых клубов Алтая

Если хочется натренировать зоркость и меткость, то можно сходить в тир. Altapress.ru сделал подборку стрелковых клубов Алтайского края, где учат обращаться с автоматом, луком и арбалетом.

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0
1
«Трофей»

Инструкторы «Трофея» объясняют, как стрелять по статичным и движущимся мишеням.

Здесь работает пневматический тир. В нем 20 выстрелов стоят 100 рублей с понедельника по четверг и 250 — с пятницы по воскресенье. Кроме того, для клиентов действуют программы «Морской бой», «Нерфинг», «Охота» и «Дартс».

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

Еще в стрелковом клубе можно пометать ножи с топорами, сыграть в лазертаг, а также «приручить» арбалет и лук. Это стоит 100−200 рублей.

Адрес: ул. Власихинская, 166.

2
«Алтайский стрелок»

Эта площадка предлагает тренировочные курсы с 10−20 патронами: стрельбу из пистолета «Викинг» (500 рублей); из винтовок AR15 и «ТИГР» (по 1 тыс. рублей); из пистолета Glock-1, карабина ВПО 136 (по 2 тыс. рублей) и другого оружия.

Стрелы.
Стрелы.
СС0

Также доступна аренда стрелковой галереи для силовых структур (2,4 тыс. рублей в час).

Адрес: село Шадрино, конец оврага Родиха.
Офис в Барнауле — Кулагина, 28.

3
Центр практической стрельбы Double-Alpha

Double-Alpha обучает воспитанников по нескольким программам.

Одна из них — спортивная. Пройдя ее, можно участвовать в соревнованиях и получать разряды. А вторая — военно-прикладная и включает в себя упражнения для бойцов.

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

Вот что руководители клуба рассказывают о своем арсенале: «Мощность оружия, которое мы используем, не превышает трех джоулей. Поэтому оно не требует лицензирования. Но габариты, „органы“ управления и отдача в них полностью соответствуют огнестрельным аналогам».

Цены на стрельбу предоставляют по запросу.

Адрес: ул. Тимуровская, 23.

4
«Киберарена»

Лазертаг в «Киберарене» стоит 300−400 рублей в час, страйкбол (стрельба из мягкой пневматики) — 400 рублей, а арчертаг (безопасная стрельба из лука) — 2,5−3 тыс. рублей.

В местном тире есть луки, арбалеты и стенд для метания, которые можно арендовать за 400−600 рублей в час.
И, кстати, клуб продает абонементы. Их цена — 1,5−7 тыс. рублей.

Тир, стрельба, оружие.
Тир, стрельба, оружие.
СС0

Адрес: ул. Монтажников, 24.

5
«Олимпийский»

Гости «Олимпийского» стреляют по летящим мишеням, а еще учатся использовать гладкоствольное и нарезное оружие. А помогают в этом индивидуальные инструкторы.

«У нас есть все необходимое оборудование для пулевой стрельбы, пристрелки любого спортивного, охотничьего и служебного оружия — в том числе пневматических пистолетов, револьверов и винтовок», — пишут на сайте клуба.

Тир, стрельба, оружие.
Тир, стрельба, оружие.
СС0

Цены на услуги также предоставляют по запросу.

Адрес: ул. Власихинская, 69ф.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость