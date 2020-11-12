Познать неизведанное. Работа сотрудника Алтайского филиала «Россети Сибирь» получила признание ученых

По итогам отбора всероссийского конкурса инженер департамента капитального строительства Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» Руслан Миндибаев вошел в число лучших авторов.
В качестве поощрения Руслана пригласили посетить в составе делегации один из известнейших «атомных» городов России — Сосновый Бор в Ленинградской области.
Всероссийский конкурс «Атом рядом» организован Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке «Росатома». Для участия в конкурсе необходимо было снять видео об открытиях и достижениях в этой сфере, о работе предприятий, интересных людях, фактах или свойствах атома.
Масштабный проект сплотил вокруг себя почти 10 тысяч молодых и активных участников со всей страны.
Сам Руслан отмечает, что цель его научной работы — изучение явления сонолюминисценции.
— У меня имеются определенные успехи в создании экспериментальной установки и получении самого явления. На конкурсе я представил фрагменты видеозаписи работы своей установки, опыты получения нужной кавитации и самого явления сонолюминесценции, — рассказал сотрудник Алтайского филиала «Россети Сибирь».
Отметим, что сонолюминисценция — это превращение звука в свет; явление вспышки света при схлопывании кавитационных пузырьков, рождённых в жидкости мощной ультразвуковой волной.
В ёмкость с водой помещают резонатор и создают в ней стоячую сферическую ультразвуковую волну. При достаточной мощности ультразвука в самом центре резервуара появляется яркий точечный источник голубоватого света — звук превращается в свет.
Специалисты из самых разных стран сегодня изучают сонолюминисценцию, а Руслан является одним из немногих, кто постигает это явление в России. Его работа заинтересовала не только отечественных представителей научного сообщества, но и зарубежных.
По итогам отбора, организаторы конкурса пригласили Руслана на очное участие в проекте в город Сосновый Бор, где расположена Ленинградская АЭС. Во время визита для делегации была организована экскурсионная программа по исторической части города и АЭС, и пресс-конференция с представителями госкорпорации «Росатом».