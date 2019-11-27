Компания «PQD.ru — Изготовление памятников» по праву считается одной из лучших компаний в сфере изготовления и дальнейшей реализации гранитных и мраморных памятников.

Ее многолетний опыт и мастерство специалистов пишут историю успехов компании, о которой известно не только в Москве, но и далеко за ее пределами.

Компания «PQD.ru — Изготовление памятников» предоставляет богатый выбор изделий и услуг. В наличии представлены различные варианты памятников, как гранитных, так и мраморных, выполненных во всевозможных интерпретациях: мемориальные плиты, памятники, часовни, голгофы. Каждый найдет памятник по своим запросам и карману. В наличии есть также сопутствующие товары, среди которых: небольшие столики, лавочки, различные вариации могильных крестов, плитка, таблички на надгробную плиту, и даже элементы для оформления озеленения могилы: цветники и невысокие оградки.

PQD.ru — производитель гранитных и мраморных памятников Фото: ООО «ГРАНИТ».

Помимо готовой продукции, наша фирма по изготовлению памятников, предлагает своим клиентам различные услуги по присмотру за захоронениями и их облагораживанию, а также выполненную на высоком уровне гравировку.

Одним из главных преимуществ компании — системный подход к организации рабочего процесса и предоставление готовых работ «под ключ». Начиная от конструирования и разработки изделий, заканчивая четкой системой организации доставки по Москве и по всей России, а также качественным монтажом и установкой. Благодаря чему фирма «PQD.ru — Изготовление памятников» почти 20 лет считается одним из лидеров на рынке изготовления мраморных и гранитных памятников и оформления мемориальных комплексов.

Особое преимущество дает наличие карьера по добыче гранита, принадлежащей нашей компании. Только качественное сырье и четкое выполнение технологического процесса, и проверка по стандарту ISO 9001 помогают создать настоящие мемориальные шедевры, которые простоят не один год.

Выбрать необходимую услугу или продукцию легко и просто на сайте интернет-магазина. Его удобный функционал и понятный интерфейс с подробным описанием товаров, указанными ценами и фото продукции, помогут легко и быстро подобрать товар. На сайте представлено свыше 5000 изделий, которые порадуют вас скидками и высоким качеством. Оплатить можно удобным для вас способом, наличными, картой, а также приобрести товар в рассрочку. Товар доставим быстро и надежно, как по Москве, так в другие области России. Хотите забрать самостоятельно? Нет проблем — услугу самовывоза никто не отменял.

«PQD.ru — Изготовление памятников» — мы ценим своих клиентов и именно поэтому на протяжении уже 30 лет мы служим вам качеством товаров и надежностью предоставления услуг!

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ». Юридический адрес 142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, бульвар Зеленые аллеи, дом 3, квартира 106. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1175053000957.