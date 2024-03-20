Правда ли, что Apple отключит свои смартфоны в России

Американские корпорации Google и Apple технически могут отключить все свои смартфоны в России. Однако тогда гаджеты превратятся в «кирпичи» и компаниям это невыгодно, заявили представители Роскачества.

В ведомстве сомневаются, что зарубежные корпорации пойдут на этот шаг. Так, при приобретении современных смартфонов для широкого использования на них не указано, для какой страны конкретно он произведен. В лицензионном соглашении у обеих компаний нет подобных условий для блокировки. Однако если они все же пойдут на такой шаг, то это выльется в репутационный ущерб и многомиллионные иски.

Ранее компания Apple отменила весеннюю презентацию гаджетов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале