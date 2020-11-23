Правда ли, что магазинные пельмени намного хуже домашних?

Пельмени… Как много в этом слове для сердца нашего слилось! Всеми любимые съедобные «уши» входят в число самых популярных и покупаемых полуфабрикатов — пачка пельменей лежит в морозилке у 88% россиян! Не имея времени готовить домашние пельмени, люди довольствуются заводскими. И вот тут встаёт вопрос: так ли сильно купленные пельмени отличаются от домашних?

Эксперты фирменной сети «Алейский мясокомбинат» рассказали, из чего должны состоять идеальные магазинные пельмени и на что нужно обращать внимание при их покупке.

Состав

Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, репчатый лук, соль, перец, муку, воду и яйца. Именно из этих продуктов мы делаем домашние пельмени и искренне считаем, что в магазинные что-то из этих продуктов точно недокладывают.

Эксперты фирменной сети «Алейский мясокомбинат» советуют покупателям внимательно читать этикетку. Именно такой классический состав у пельменей «Алейские премиум». Многие производители под видом специй могут добавлять в состав усилители вкуса, ароматизаторы и сою, но всё это отражает маркировка. Делайте выбор в пользу продукта, на этикетке которого указаны все используемые в составе специи и ингредиенты.

Производство полуфабрикатов. Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат».

Качество

Один из самых старых и расхожих мифов о магазинных пельменях — что в них мало мяса. Это уже давно не соответствует действительности, особенно для продуктов фирменных сетей, которые сами занимаются обработкой мяса и производством полуфабрикатов. Именно от количества мяса в составе готового продукта зависит его вкус. Попробуйте «Алейские премиум» и «Семейные» пельмени из ассортимента компании — мясо в них есть, и много!

Производство полуфабрикатов. Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат».

Тесто

Некоторые покупатели до сих пор считают, что тесто у магазинных пельменей как бумага — серое, ломкое, безвкусное. Но производители, которые дорожат своей репутацией, не будут экономить на муке и яйцах! Последний ингредиент придаёт тесту эластичность, ведь оно должно быть тонким, чтобы не перебивать вкус начинки, липким, чтобы плотно склеились края, и прочным, чтобы во время варки не рваться. Отварите пельмени фирменной сети «Алейский мясокомбинат» — и вы в этом убедитесь!

Производство полуфабрикатов. Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат».

Ручная лепка

На производстве продукцию изготавливают с помощью машин под названием «Ручная лепка» — под этим мифом и сегодня готовы подписаться многие. Конечно, существуют производства с полным или частичным использованием механических машинок для лепки пельменей.

Однако пельменный цех «Алейского мясокомбината» можно назвать крафтовым, поскольку он производит пельмени настоящей ручной лепки, и не в промышленных масштабах, а только для своей торговой сети. Энергия ручного труда всегда благодатно сказывается на готовом продукте, поэтому пельмени фирменной сети «Алейский мясокомбинат» можно действительно назвать настоящими, домашними! Здесь вы не найдёте слипшиеся пельмени, подвергшиеся размораживанию и последующему замораживанию. Условия хранения продуктов в сети «Алейский мясокомбинат» соблюдают со всей строгостью.

Производство полуфабрикатов. Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат».

Начинка

Пельменная начинка тоже отличается большим разнообразием. Это может быть как мясо — свинина, говядина, курятина (пельмени «Куриные» «Алейского мясокомбината» сделаны из высококачественного куриного фарша), — так и овощи. Второй по популярности пельменной начинкой является капуста, свежая или тушёная, она делает пельмени сочными и объёмными.

Пельмени «Украинские» с капустой фирменной сети «Алейский мясокомбинат» пользуются не меньшим спросом, чем мясные. Кстати, куриный фарш и овощи в начинке снижают калорийность блюда — это отличная новость для тех, кто готов есть пельмени хоть каждый день!

Так что можно смело говорить, что сегодня качественные магазинные пельмени вполне сравнимы с домашними. Конечно, самостоятельное приготовление блюда позволяет полностью контролировать процесс, выбирать ингредиенты, варьировать начинки. Однако за вкус магазинных пельменей фирменной сети «Алейский мясокомбинат» можно не волноваться — даже самые капризные едоки будут довольны!

Производство полуфабрикатов. Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат».

Пельмени фирменной сети «Алейский мясокомбинат» доступны как по наличию в магазинах, так и по своей стоимости. К тому же готовятся они быстро и сэкономят массу вашего времени!

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