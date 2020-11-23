Правда ли, что магазинные пельмени намного хуже домашних?

Эксперты фирменной сети «Алейский мясокомбинат» рассказали, из чего должны состоять идеальные магазинные пельмени и на что нужно обращать внимание при их покупке.
Состав
Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, репчатый лук, соль, перец, муку, воду и яйца. Именно из этих продуктов мы делаем домашние пельмени и искренне считаем, что в магазинные что-то из этих продуктов точно недокладывают.
Эксперты фирменной сети «Алейский мясокомбинат» советуют покупателям внимательно читать этикетку. Именно такой классический состав у пельменей «Алейские премиум». Многие производители под видом специй могут добавлять в состав усилители вкуса, ароматизаторы и сою, но всё это отражает маркировка. Делайте выбор в пользу продукта, на этикетке которого указаны все используемые в составе специи и ингредиенты.
Качество
Один из самых старых и расхожих мифов о магазинных пельменях — что в них мало мяса. Это уже давно не соответствует действительности, особенно для продуктов фирменных сетей, которые сами занимаются обработкой мяса и производством полуфабрикатов. Именно от количества мяса в составе готового продукта зависит его вкус. Попробуйте «Алейские премиум» и «Семейные» пельмени из ассортимента компании — мясо в них есть, и много!
Тесто
Некоторые покупатели до сих пор считают, что тесто у магазинных пельменей как бумага — серое, ломкое, безвкусное. Но производители, которые дорожат своей репутацией, не будут экономить на муке и яйцах! Последний ингредиент придаёт тесту эластичность, ведь оно должно быть тонким, чтобы не перебивать вкус начинки, липким, чтобы плотно склеились края, и прочным, чтобы во время варки не рваться. Отварите пельмени фирменной сети «Алейский мясокомбинат» — и вы в этом убедитесь!
Ручная лепка
На производстве продукцию изготавливают с помощью машин под названием «Ручная лепка» — под этим мифом и сегодня готовы подписаться многие. Конечно, существуют производства с полным или частичным использованием механических машинок для лепки пельменей.
Однако пельменный цех «Алейского мясокомбината» можно назвать крафтовым, поскольку он производит пельмени настоящей ручной лепки, и не в промышленных масштабах, а только для своей торговой сети. Энергия ручного труда всегда благодатно сказывается на готовом продукте, поэтому пельмени фирменной сети «Алейский мясокомбинат» можно действительно назвать настоящими, домашними! Здесь вы не найдёте слипшиеся пельмени, подвергшиеся размораживанию и последующему замораживанию. Условия хранения продуктов в сети «Алейский мясокомбинат» соблюдают со всей строгостью.
Начинка
Пельменная начинка тоже отличается большим разнообразием. Это может быть как мясо — свинина, говядина, курятина (пельмени «Куриные» «Алейского мясокомбината» сделаны из высококачественного куриного фарша), — так и овощи. Второй по популярности пельменной начинкой является капуста, свежая или тушёная, она делает пельмени сочными и объёмными.
Пельмени «Украинские» с капустой фирменной сети «Алейский мясокомбинат» пользуются не меньшим спросом, чем мясные. Кстати, куриный фарш и овощи в начинке снижают калорийность блюда — это отличная новость для тех, кто готов есть пельмени хоть каждый день!
Так что можно смело говорить, что сегодня качественные магазинные пельмени вполне сравнимы с домашними. Конечно, самостоятельное приготовление блюда позволяет полностью контролировать процесс, выбирать ингредиенты, варьировать начинки. Однако за вкус магазинных пельменей фирменной сети «Алейский мясокомбинат» можно не волноваться — даже самые капризные едоки будут довольны!
Пельмени фирменной сети «Алейский мясокомбинат» доступны как по наличию в магазинах, так и по своей стоимости. К тому же готовятся они быстро и сэкономят массу вашего времени!
Телефон горячей линии: +7 (3852) 23-78-78
Барнаул:
- ул. Балтийская 49 а (№ 28)
- ул. Белинского 14 е (№ 09)
- ул. Георгиева 14 б (№ 19)
- ул. Маяковского 6 (№ 11)
- ул. Новосибирская 9/2 (№ 07)
- Павловский тракт 138 а к2 (№ 25)
- Павловский тракт 277 а (№ 40)
- Павловский тракт 287 (№ 48)
- пр. Социалистический 128 (№ 23)
- ул. Советской Армии 36 б (№ 22)
- ул. Советская 24 (№ 17)
- ул. Титова 20 (№ 33)
- ул. Юрина 135 б (№ 20)
- ул. Юрина 289 б (№ 12)
- ул. Юрина 184 (№ 39)
- ул. Шумакова 66 (№ 06)
- с. Лебяжье, ул. Центральная 65 а (№ 18)
- пос. Октябрьский (с. Власиха), ул. Рождественская 55 а (№ 16)
Бийск:
- пер. Литейный 23 (№ 41)
- пер. Мопровский 61 /1 (№ 43)
- ул. Митрофанова 35 (№ 42)
Алейск:
- ул. Советская 2а (№ 01)
- пер. Ульяновский 67 (№ 02)
- ул. Комсомольская 128 а (№ 03)
Районные центры:
- с. Алтайское, ул. М. Горького 14 (№ 44)
- с. Благовещенка, ул. Советская 45 (№ 26)
- с. Завьялово, ул. Советская 131 а (№ 36)
- с. Кулунда, ул. Советская 27 а (№ 32)
- с. Косиха, ул. Комсомольская 15 б (№ 24)
- с. Калманка, ул. Чаузова 15 (№ 08)
- с. Красногорское, ул. Камзаракова, 1 (№ 04)
- с. Курья, ул. Центральная 87 б (№ 05)
- с. Мамонтово, ул. Захарова 63 а (№ 34)
- с. Мамонтово, ул. Партизанская, 166 а (№ 37)
- с. Налобиха, ул. Кирова 2 (№ 29)
- с. Павловск, ул. Ленина 16 а (№ 15)
- с. Поспелиха, ул. Коммунистическая 43 (№ 14)
- с. Романово, ул. Крупская 4 а/1 (№ 35)
- с. Ребриха, ул. Ленина 88 (№ 31)
- с. Родино, ул. Ленина 175 (№ 21)
- с. Советское, пер. Центральный 16 (№ 45)
- с. Смоленское, ул. Мартакова, 72 а (№ 47)
- с. Троицкое, ул. Ленина 15 (№ 30)
- с. Троицкое, ул. Гагарина, 22 (№ 38)
- с. Топчиха, ул. Привокзальная 42 а (№ 10)
- с. Шипуново, ул. Алтайская 76 а (№ 13)
- с. Яровое, ул. Ленина 20 (№ 27)
Республика Алтай:
- с. Манжерок ул. Дружбы 2 б (№ 46)