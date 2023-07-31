31 июля
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Пять правил, которые сберегут нервы родителей в новом учебному году

Так сразу и не скажешь, у кого словосочетание «домашние задания» вызывает больше негативных ассоциаций: у детей или у родителей. Нередко бывает, что самые спокойные родители звереют, когда вынуждены по сто раз объяснять одно и то же, плюс — после тяжелого рабочего дня на это банально не хватает сил. Поэтому самый очевидный выход — следовать определенным правилам, которые бы облегчили этот процесс.

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Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы.
Фото предоставлено компанией Галастор.

Не делайте уроки за ребенка! Кажется, что это намного проще, но в итоге вы сами себе роете яму, если только не хотите делать эти уроки вплоть до 11 класса. Научите школьника думать, правильно направляйте – и дело пойдет. Но только не берите за него ручку, тетрадку и не садитесь со вздохом за рабочий стол. Иными словами, медленно, но верно приучайте ребенка к самостоятельности!

Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы.
Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы.
Фото предоставлено компанией Галастор.

Придумайте график: скажем, каждый день на уроки отводится определенное время — с 18.00 до 19.00. Форс-мажоры могут быть, но не часто, а такой ежедневный ритуал поможет школьнику организовать свой день и со временем с легкостью планировать его (что впоследствии ох как пригодится во взрослой жизни).

Сделайте домашние задания увлекательнее! Как — очень просто: с помощью соответствующей канцелярии из «Галамарта». Обычные скучные ручки, карандаши и линейки навевают тоску, но что вы скажете о ручках с насадками в виде животных и птиц? О фигурных блокнотах или о маркерах-выделителях в виде сердечек от ClipStudio (КлипСтудио)? Это же совсем другое дело! А главное — помогает внести игровой элемент в процесс учебы.

Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы.
Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы.
Фото предоставлено компанией Галастор.

Не стесняйтесь нанимать репетитора, если по какому-то предмету у ребенка очевидный «пробел». Далеко не все родители обладают даром педагогики и умеют понятно объяснить предмет, и репетитор тут сумеет существенно облегчить жизнь.

Научите ребенка «переключаться»! В самом деле, нет никакой нужды сидеть над задачей часами: вряд ли она от этого быстрее решится. Но вот если вы сделаете перерыв на 15 минут, результат может вас удивить. В течение перерыва ребенок может порисовать, посмотреть мультик, размяться. Переключение на другую активность порой очень помогает, попробуйте!

Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы.
Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы.
Фото предоставлено компанией Галастор.

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https://galamart.ru/

ООО «Галастор» (ОГРНИП 1207700479040).

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