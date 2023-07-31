Пять правил, которые сберегут нервы родителей в новом учебному году

Так сразу и не скажешь, у кого словосочетание «домашние задания» вызывает больше негативных ассоциаций: у детей или у родителей. Нередко бывает, что самые спокойные родители звереют, когда вынуждены по сто раз объяснять одно и то же, плюс — после тяжелого рабочего дня на это банально не хватает сил. Поэтому самый очевидный выход — следовать определенным правилам, которые бы облегчили этот процесс.

Не делайте уроки за ребенка! Кажется, что это намного проще, но в итоге вы сами себе роете яму, если только не хотите делать эти уроки вплоть до 11 класса. Научите школьника думать, правильно направляйте – и дело пойдет. Но только не берите за него ручку, тетрадку и не садитесь со вздохом за рабочий стол. Иными словами, медленно, но верно приучайте ребенка к самостоятельности!

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Придумайте график: скажем, каждый день на уроки отводится определенное время — с 18.00 до 19.00. Форс-мажоры могут быть, но не часто, а такой ежедневный ритуал поможет школьнику организовать свой день и со временем с легкостью планировать его (что впоследствии ох как пригодится во взрослой жизни).

Сделайте домашние задания увлекательнее! Как — очень просто: с помощью соответствующей канцелярии из «Галамарта». Обычные скучные ручки, карандаши и линейки навевают тоску, но что вы скажете о ручках с насадками в виде животных и птиц? О фигурных блокнотах или о маркерах-выделителях в виде сердечек от ClipStudio (КлипСтудио)? Это же совсем другое дело! А главное — помогает внести игровой элемент в процесс учебы.

Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы. Фото предоставлено компанией Галастор.

Не стесняйтесь нанимать репетитора, если по какому-то предмету у ребенка очевидный «пробел». Далеко не все родители обладают даром педагогики и умеют понятно объяснить предмет, и репетитор тут сумеет существенно облегчить жизнь.

Научите ребенка «переключаться»! В самом деле, нет никакой нужды сидеть над задачей часами: вряд ли она от этого быстрее решится. Но вот если вы сделаете перерыв на 15 минут, результат может вас удивить. В течение перерыва ребенок может порисовать, посмотреть мультик, размяться. Переключение на другую активность порой очень помогает, попробуйте!

Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы. Фото предоставлено компанией Галастор.

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